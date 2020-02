Canadian Solar podporuje v Chile další solární parky

Společnosti ze země javorového listu cítí v Chile v oblasti obnovitelných zdrojů značný potenciál a hojně investují. Po kanadském fondu Carbon Free, který v minulosti uzavřel kontrakt s českou skupinou Solek na dodávku více než 100MW instalovaného výkonu ve fotovoltaice, se do Chile chystá společnost Canadian Solar Inc., jedna z největších solárních firem na světě, která oznámila akvizici 47,5 MW portfolia solárních projektů. Tyto projekty začnou fungovat postupně ve dvou fázích, počínaje čtvrtým čtvrtletím roku 2020.

Projekty jsou umístěny v chilských regionech Araucanía a Maule a budou využívat přibližně 132 000 kusů vysoce účinných bifokálních modulů Canadian Solar BiHiKu. Celková roční produkce se odhaduje na více než 89,1 GWh elektřiny. To je množství, které dokáže zásobovat přibližně 28 500 domácností. Projekty budou fungovat v rámci programu PMGD („Pequenos Medios de Generación Distribuída“) a budou součástí stávajícího stabilizovaného cenového režimu, jehož ceny aktualizuje a zveřejňuje energetická komise každých 6 měsíců.

„Akvizicie dokazuje, že jsme přesvědčeni o smyslu těchto menších solárních projektů v Chile. Díky své velikosti a poloze přinášejí do venkovských oblastí čistou a spolehlivou energii. Snižují vzdálenost mezi výrobou energie a její spotřebou. Tyto elektrárny jsou cenným doplňkem současného portfolia Canadian Solar v Latinské Americe. Upevňují naši vedoucí pozici v tomto regionu, kde jsme získali kumulativně 2,2 GWp v solárních projektech napříč Brazílií, Chile, Argentinou a Mexikem,“ komentuje událost předseda představenstva a generální ředitel Dr. Shawn Qu.

Skupina Solek

Solek investuje do obnovitelných zdrojů energie. Od svého založení v roce 2010 realizovala skupina více než desítku projektů v oblasti fotovoltaických elektráren (Česko, Slovensko, Rumunsko a Chile) o celkovém instalovaném výkonu přes 33 MW. Solek se v současnosti soustředí na chilský trh, kde má v plánu výstavbu dalších až 250 MW. Část plánovaných elektráren z celkového výkonu 250 MW do konce roku 2021 je určena pro kanadský fond Carbon Free a americkou společnost ARROYO. Část je určena i pro české investory, kteří se kvalifikují pro vstup do fondu kvalifikovaných investorů SOLEK SICAV, který skupina Solek založila v roce 2019 a do kterého alokuje nejméně 100 MW v chilských elektrárnách.

Solek disponuje rozsáhlými zkušenostmi jak s developmentem a EPC (kompletní realizací) solárních elektráren, tak jejich údržbou a správou.