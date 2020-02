Dalio: Negativní vliv koronaviru na trhy je přehnaný. Bude to jen dočasný problém

Uznávaný investor, miliardář a správce hedgeových fondů Ray Dalio míní, že negativní projevy nákazy koronavirem na trzích jsou přehnané. Podle Dalia půjde o časově omezenou událost, která bude trhy ovlivňoval rok nebo dva a po jejím odeznění nebo vyřešení by mělo dojít k oživení.Dalio obecně k nákaze koronaviru přistupuje rezervovaně a více v klidu oproti mnoha jiným investorům.Podle Dalia není koronavir tím hlavním problémem a větší pozornost by investoři měli věnovat jiným motivům jako například již 11 let trvající expanzi, stále narůstající nerovnosti příjmů a růstu politického napětí.