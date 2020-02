Spekulace na dokončení fúze ženou vzhůru akcie Sprint (+68%)

Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Téměř 200 let tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovního systému. V současnosti poskytuje služby pro přibližně 4,7 milionu klientů. Od roku 2000 je součástí nadnárodní finanční skupiny Erste Group Bank.



Akciové trhy v USA včera rostly díky dobrým firemním výsledkům a některé podniky podpořily dobré zprávy. Allergan reportoval upravené EPS 5,22 USD proti očekávaným 4,57 USD při 6,6% růstu tržeb. Rostly akcie AMD (+5%) po spekulacích, že by se jeho procesory mohly objevit v produktech Apple . Dodavatel Applu Foxconn by pak měl obnovit výrobu v sobotu a IT sektor tak byl včera celkově tahounem růstu. Po zavření trhu rostly o 68% akcie telekomu Sprint po zprávách, že antimonopolní úřad dá zelenou jeho převzetí T-Mobilem (+10% v after hours).Petr Bártek