WHO: 15% nakažených koronavirem končí se zápalem plic, 3-5% potřebuje intenzivní péči, 80% případů je s lehkým průběhem

Podle zprávy WHO v rámci nákazy koronavirem se zatím zdá, že v 80% případů má nemoc u nakažených průběh v podobě slabšího nachlazení, v 15% případů nákaza končí zápalem plic a 3-5% nakažených potřebuje intenzivní péči.Určité znepokojení WHO vyslovila nad některými případy nákazy vy Francii a Velké Británii, kdy došlo k přenosu aniž by dotyční pobývali v Číně.