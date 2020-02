Index českého investora: průměrný český investor zakončil rok 2019 s 12procentním výnosem

Průměrný český investor ve čtvrtém kvartále roku 2019 zhodnotil své investice o 2,3 % a zakončil tak rok s 12procentním výnosem. Prosinec z pohledu indexu ale zůstal výrazně za potenciálem hlavních akciových indexů. Důvodem může být velice konzervativní přístup Čechů při výběru fondů, tedy preference bezpečné investice na úkor výnosu.

V rámci rozložení portfolia indexu měly na dobrém výsledku čtvrtého kvartálu zásluhu především akciové tituly s průměrným výnosem 4,9 %.

Dluhopisy v určitých částech roku dokázaly těžit ze zvýšeného napětí na globálních trzích, a to především při eskalaci geopolitických sporů. Přesto s celkovým výsledkem -0,5 % byly konzervativní dluhopisové fondy v daném čtvrtletí spíše ztrátové.

„Akciové trhy těžili z několika pozitivních faktorů - jednoznačného výsledku voleb ve Velké Británií a posunu ve vyjednáváních mezi USA a Čínou. Utlumení hrozeb omezování mezinárodního obchodu oživilo poslední měsíc zájem především o akcie z regionu rozvíjejících se trhů,“ komentuje vývoj Richard Bechník, investiční analytik Fincentrum Swiss Life Select a.s.

Z hlediska výnosnosti jednotlivých tříd aktiv se situace oproti předchozímu čtvrtletí změnila. V průběhu roku dluhopisové fondy těžily z uvolňování měnové politiky a panující nervozity na finančních trzích. Uvolnění geopolitického napětí z půli prosince ale vedlo investory k přesunu spíše do rizikovějších tříd aktiv, což mělo na výnosy dluhopisových fondů negativní vliv.

V závěrečném čtvrtletí roku 2019 se tak dluhopisovým fondům příliš nedařilo. Platí to zejména pro fondy investující do státních dluhopisů. Naopak úspěšné byly fondy investující do takzvaných „high yield“ dluhopisů.

Z pohledu sektorů jednoznačně dominoval technologický sektor. Na ten se také zaměřují tří nejvýnosnější fondy roku 2019, tedy Fidelity Funds - Global Technology Y-EUR, Franklin Technology A (acc) EUR a JPM Europe Dynamic Technologies A Acc EUR.

Franklin Biotechnology Discovery A (acc) USD a TOP STOCKS - o.p.f. se umístily na prvních dvou místech výkonnostní tabulky za poslední čtvrtletí roku 2019. Jejich investiční politika se zaměřovala na akciové tituly zdravotnictví, technologický sektor nebo cyklické sektory zbytné spotřeby. Třetí místo obsadil Allianz Europe Equity Growth Select - A (H2-CZK). V konkurenci dvou předchozích fondů se tak prosazuje portfolio orientované na akcie evropských společností s aktivitami například v oblasti průmyslu nebo informačních technologií.