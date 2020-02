ČNB: Přání otcem myšlenky?

Jelikož cenová dynamika překonává toleranční pásmo banky i její vlastní odhady, došli bankéři údajně k názoru, že inflace zrychlí i na celém měnověpolitickém výhledu, pročež musejí zasáhnout. Z jejich makroekonomické prognózy nově vyplývá, že by česká inflace měla na jaře dosáhnout až 3,7 %, zároveň s tím by se mělo dostavit citelné oživení ekonomické aktivity v eurozóně a následovat by měl výrazný růst českého exportu. Tento koktejl ekonomické expanze spolu s predikovaným zvýšením cen ropy pak podle ČNB ukazuje na významné inflační tlaky do blízké budoucnosti, které nezastaví ani aktuálně silnější koruna