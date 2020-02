Podle statistik společnosti Cebia podíl vozů se stočenými tachometry na trhu ojetin v ČR v loňském roce klesl o 4 procentní body na 33%.



V průměru měly ojetiny v roce 2019 najeto kolem 157 000 km při průměrném stáří 9,5 let.



U stočených tachometrů šlo při stočení v průměru o 100 000 km. Díky stočení se v průměru zvedla cena prodávaného vozu o 20%.



Podle statistik je při prodeji více jak 99% všech vozidel prodávaných jako nehavarovaná. Ve skutečnosti má ale za sebou nějaké poškození a opravy plná čtvrtina nabízených vozů starých 5 let.



Podle statistik bylo vloni do ČR dovezeno nebo bylo prodáno celkem 760 000 ojetin. To představuje meziroční pokles o 0,65%. Ze zahraničí bylo dovezeno 177261 vůz, což bylo o 144 aut více než v roce 2018. Průměrný věk takových zahraničních ojetin byl 10,3 roku.



50,37% ojetin mělo deklarovaný původ v ČR. Téměř 21% pak bylo z Německa.







Cebia: Podíl aut se stočenými tachometry v r. 2019 klesl o 4 body na 33%. Průměrná ojetina měla 157 000 km a stáří 9,5 roku Diskuze a názory uživatelů na téma: Cebia: Podíl aut se stočenými tachometry v r. 2019 klesl o 4 body na 33%. Průměrná ojetina měla 157 000 km a stáří 9,5 roku Na dané téma nejsou žádné názory. Přidat dotaz nebo názor >>

Přehled témat >>