Čínský prezident ujišťuje svět, že Čína nákazu koronavirem zvládne. Airbnb zrušila veškeré rezervace v Pekingu až do konce měsíce

Čínský prezident Xi Jinping ve svém posledním prohlášení uvedl, že jeho země určitě zvítězí nad nákazou koronaviru . Xi uvedl, že v této souvislosti země přijme další opatření, která by měla zabránit dalšímu šíření nákazy. Podle prezidenta země dále zvýší své úsilí při hledání a vývoji protiléku.Aktuální tabulky hovoří o více jak 40 000 nakažených a více jak 900 úmrtích.Podle agenturních zpráv maloobchody v Singapuru aktuálně zejí prázdnotou poté, co obyvatelé přístavního města v mnoha případech vykoupili základní domácí potřeby ve snaze vybudovat si potřebné dlouhodobější zásoby.Společnost Airbnb uvedla, že v souvislosti s nákazou a v reakci na žádost autorit suspendovala až do konce měsíce všechny možnosti rezervace ubytování v Pekingu.