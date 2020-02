Rozbřesk: Koronavirus hýbe dál trhy, eurodolar pod 1,10

Koronavirus opět bude hýbat obchodováním na začátku týdne. Situace stále zůstává vážná, a proto velká část podniků v řadě čínských provincií pokračuje ve vynucených odstávkách produkce. To vše přes zjevný tlak centrálních autorit na to, aby se lidé co nejrychleji vrátili do práce.



Naše simulace na základě input output tabulek ukazují, že dopad na evropskou ekonomiku nemusí být nebezpečný, pokud bude zasažen primárně čínský sektor služeb (doprava, rekreace, pohostinství). Dopady na Německo jako nejotevřenější evropskou ekonomiku by pak neměly přesáhnout jednu až dvě desetiny procentního bodu na HDP. Poslední zprávy ukazují ovšem na vážnější paralýzu čínské ekonomiky i přesahy mimo ní. FIat Chrysler na konci minulého týdne varoval, že bude muset zcela zavřít svoji produkci v Evropě kvůli výpadkům dodávek z Číny. Pokud by měl čínský koronavirus vyslat další šok napříč globálními průmyslovými řetězci, je to především pro Německo velice špatná zpráva.





Prosincová čísla z průmyslu totiž i bez koronaviru ukázala, že německý průmysl ještě na konci roku 2019 cítil silné dozvuky obchodních válek a nejistoty spojené s brexitem . Německý průmysl padal meziročně o skoro sedm procent a průmyslové zakázky nedopadly o mnoho lépe. V tomto týdnu bude hodně zajímavé sledovat německé HDP za čtvrtý kvartál. Předběžný odhad sice naznačoval stagnaci, ale poslední průmyslový propadák podle našich odhadů ukazuje spíše na pokles (o 0,1 % mezikvartálně). A pokud do tohoto přijde výraznější šok z koronaviru , bude start do roku 2020 pro německé průmyslníky ještě hodně těžký… Česká koruna se vrátila nad 25,00 EUR/CZK . Na závěr týdne vyprchalo kouzlo z růstu sazeb ČNB a současně se zhoršila atmosféra na globálních trzích (viz úvodník). Měnový pár tak pravděpodobně bude načas oscilovat těsně nad psychologickou hranicí 25,00 EUR/CZK Americký trh práce se podle lednových statistik zdá být v pohodě a tak není divu, že eurodolar se drží pod úrovní 1,10. Únorová a březnová čísla mohou vypadat trochu jinak a to pokud výpadky v Číně v důsledku boje s koronavirem budou výrazné. Na druhou stranu, ale čísla z německého průmyslu zůstávají katastrofální a tak návrat eurodolaru k silnějším hodnotám není na pořadu dne spíše v důsledku situace v Evropě Start eurodolarového trhu do nového týdne bude s ohledem na absenci dat opatrný. Téma koronaviru bude dominovat. Počet nakažených překročil 40 tisíc, mrtvých 900. Ropa Brent startuje nový týden těsně nad hranicí 54 dolarů za barel . Drobným povzbuzením mohl být pro ropu víkendový komentář ruského ministra zahraničí, který naznačil, že Moskva je připravena formálně potvrdit návrh dohody na hlubších těžebních škrtech ve druhém čtvrtletí (z 2,1 na 2,7 mil. barelů denně). Oproti dřívějším spekulacím se však zdá, že mimořádné jednání aliance OPEC+ se nebude konat v dřívějším termínu, ale dle původního plánu až 5.-6. března.Tento týden bude trh i nadále věnovat pozornost zejména šíření čínského koronaviru , respektive hodnocení negativního dopadu na ropnou poptávku. V tomto ohledu budou zajímavé pravidelné měsíční reporty energetických agentur: v úterý americká EIA, ve středu OPEC a ve čtvrtek pařížská IEA. Lehce stranou pak zůstanou fundamentální statistiky k zásobám (úterý API a ve středu EIA) nebo aktivitě amerických producentů ( pátek ).Závěr minulého týdne byl na zámořských trzích ve znamení reportu dat z trhu práce , který více méně potěšil. Activision Blizzard se v pátek obchodoval i přes 4 % v plusu. Nakonec uzavřel obchodní seanci se ziskem střízlivých 2,1 %, naznačil ale vyhlídku pozitivního vývoje v tomto roce. Volatilní obchodování prozatím provází společnost Casper Sleep, které se v pátek propadem o 15,7 % podařilo odevzdat více, než byly její čtvrteční zisky po IPO (včerejší IPO cena 12 USD x páteční závěr 11,49 USD ). Do třetice se zadařilo akciím Uber Technologies. Investory překvapila jak čísla reportovaná za poslední kvartál loňského roku, tak i oznámení, že do zisku by se Uber mohl dostat již koncem tohoto roku, což je dříve, než se původně předpokládalo. Akcie reagovaly růstem 9,6 %.