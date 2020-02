Ranný komentár: Koronavírus si už vyžiadal viac obetí ako SARS

Akciové indexy v Európe a v USA sa počas minulého týždňa pozviechali a zaznamenali nárast. Za pozitívnou náladou na trhoch stálo najmä to, že sa objavila účinná látka, ktorá pôsobí proti koronavírusu. Aj napriek tomu však zaznamenali bezpečné prístavy, ako sú drahé kovy nárast a výnosy na dlhopisoch zaznamenali pokles. K tomuto vývoju došlo preto, lebo v piatok sa objavili správy, že luxusná značka Burberry zaznamenala výrazný pokles predajov v Číne a spoločnosť Apple ponechá uzavretú továreň v meste Shenzhen, aby zamedzila šíreniu sa vírusu. Objavujú sa teda názory, že koronavírus bude mať horší dopad na ekonomiku, ako mal SARS. Koronavírus si už nakoniec vyžiadal aj viac obetí ako vírus SARS a to číslo sa ďalej zvyšuje.

V piatok boli zverejnené dlhoočakávané dáta z trhu práce v USA. V januári vzniklo v štátoch 225 tisíc nových pracovných miest, čo je pozitívna správa, no nezamestnanosť zaznamenala nárast z 3,5% na 3,6%. Stále je však na najnižších úrovniach od roku 1969. To vytvára mzdové tlaky, čo sa potvrdilo aj na číslach, keďže rast miezd zrýchlil z 3% na 3,1%.

Čínska centrálna banka sa rozhodla napumpovať ďalší objem likvidity na trhy formou reverzných repo operácií. Akciové indexy v Ázii však začali dnešné obchodovanie aj napriek tomu v červených číslach.

Komodity

Najhoršie si celú situáciu ohľadom koronavírusu odskákala ropa, ktorá zaznamenala od začiatku januára pokles o približne 25%. V prípade, ak sa situácia stabilizuje, dá sa očakávať, že cene ropy by to malo výrazne pomôcť. Opačne je na tom cena zlata, ktorá sa dnes obchoduje v zelených číslach a testovala hranicu 1578 USD. V prípade, ak bude pokračovať negatívna nálada na trhoch, cena zlata môže byť aj naďalej podporovaná.

Cena ropy Brent (OIL) sa nachádza v blízkosti supportu na úrovni 54 USD. V prípade, ak budú pokračovať obavy ohľadom koronavírusu, cena by mohla prekonať vyššie uvedený support, čím by sa otvoril dodatočný priestor na pokles smerom nadol. Zdroj: xStation5

Forex

Na forexovom trhu sa dnes paradoxne najviac darí austrálskemu a novozélandskému doláru. A to najmä vďaka pozitívnym dátam CPI z Číny, ako aj vďaka kroku zo strany čínskej centrálnej banky na dodanie likvidity na trh, pretože austrálska a novozélandská ekonomika sú s čínskou silno prepojené.

Austrálsky dolár sa dnes odrazil od lokálnych miním smerom nahor, no priestor na rast je do značnej miery obmedzený klesajúcou trendovou líniou. Na to, aby sa otvoril priestor pre výraznejší nárast, cena musí prekonať uvedenú klesajúcu líniu. Zdroj: xStation5

Makroekonomický kalendár

Z makroekonomického kalendára bola dnes ráno zverejnená inflácia z Číny, ktorá zaznamenala zrýchlenie rastu na úrovni 5,4%, pričom sa očakávala na úrovni 4,9%. O 10:00 bude zverejnená priemyselná produkcia z Talianska za december, kde sa očakáva medziročný pokles o 0,2%.