Školáci jsou přetížení. Pomohlo by zredukování osnov?

Žáky základních škol čeká zřejmě největší změna za poslední desetiletí. Ministerstvo školství chce totiž výrazně snížit objem povinného učiva ve všech předmětech. Podle expertů je toho totiž na děti příliš a požadují zkrácení osnov až o polovinu.

Děti jsou ve školách přetěžované a učitelé jim nezvládají vysvětlit všechno, co mají v osnovách. Tvrdí to ministerstvo školství, které chce výrazně zasáhnout do vyučování a omezit, co všechno musejí děti znát. "Žáci se dnes učí velké množství informací, které mnohdy nevyužijí, je proto potřeba tyto informace zredukovat," domnívá se Aneta Lednová, mluvčí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

"Podle ministerstva školství se některé učivo během roku ani nestíhá probrat nebo se duplikuje mezi různými předměty," doplňuje tisková mluvčí. Vláda by novou koncepci měla projednávat ještě letos.

Všechno, co by děti měly umět z českého jazyka, prý během roku stihne probrat jen 6 procent škol. Matematiku pak jen půl procenta. "Třeba učitelé dějepisu si stěžují, že stihnou dobrat látku třeba jen do druhé světové války a žáci na ZŠ jsou pak ochuzeni o učivo moderních poválečných dějin," potvrzuje Martin Kaftan, ředitel ZŠ Krupka.

"Jedeme to, co se učilo před deseti lety, ale teď už dochází k určitým změnám a mělo by se to v té výuce objevit," domnívá se Eva Kubištová, učitelka ZŠ.

"Nezbývá prostor na prohlubování toho učiva, na rozvíjení učiva, není prostor na nějakou aktivnější roli žáků," dodává Ondřej Andrys, mluvčí České školní inspekce. "Některé věci se zdůrazňují až moc, na jiné není čas," souhlasí s ním Milena Hodková, ředitelka ZŠ Teplice.