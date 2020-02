Nejbohatší muž planety uskutečnil v týdnu historicky největší prodeje akcií

Akcie on-line prodejce Amazon.com (AMZN) se v návaznosti na zveřejněné poslední hospodářské výsledky nasměrovaly na konci ledna po čase zpět nad hranici 2 tis. USD. V pátek pak dosáhly nového historického maxima 2 079 USD. Trh tím aktuálně ocenil společnost již na 1,03 bil. USD. Wall Street zkrátka nyní eviduje již čtyři společnosti s více než biliónovou hodnotou. V hodnotovém aktuálním pořadí Apple, Microsoft, Amazon a Alphabet.

Růst ceny akcií Amazon v posledních letech již dříve vlastně sesadil z pozice nejbohatšího člověka planety Billa Gatese, když se do čela dostal právě zakladatel, šéf firmy a stále ještě její největší vlastník Jeff Bezos. Ten se nyní zhruba po půl roce nicméně odhodlal k dalšímu prodeji firemních akcií. A to historicky největšímu.

Jeff Bezos již dříve avizoval prodeje akcií Amazon primárně za účelem financování svých vesmírných aktivit soustředěných ve firmě Blue Origin. Výnosy z prodejů akcií však násobně přesahují pro firmu slibované každoroční dolarové miliardové injekce. I přes přítok zmiňovaných výrazných prostředků má každopádně realizace vesmírné turistiky raketou New Shepard výrazné zpoždění. Plánované vynesení kabiny se šesti pasažéry na jedenáct minut do výšky přes 62 kilometrů nad zemí se stále neuskutečnilo.

Týdenní rekordní "insider prodeje"

Zhruba po půl roce se Jeff Bezos do dalších prodejů akcií Amazon pustil v pátek 31. ledna. Dle na konci týdne zveřejněných posledních regulatorních hlášení pokračoval až do minulé středy. V souhrnu prodal na 2 mil. firemních akcií. Přišel si tím na rekordních 4,07 mld. USD, v přepočtu tedy na 92,9 mld. Kč.

Historicky obvykle Bezos prodával po milionu akcií Amazon, loni v létě pak 1,5 milionu. Za poslední čtyři roky každopádně prodal akcie Amazon již za 14 mld. USD. Majetek Jeffa Bezose se nyní odhaduje na 127 mld. USD (dle Bloomberg Billionaires Index). Většinu tvoří právě 11 % akcií Amazon v hodnotě 115,5 mld. USD.



Investice do umění a nemovitostí

Alespoň část prostředků zamířilo do umění. Loni v listopadu utratil 52,5 mil. USD za moderní obraz Hurting the Word Radio #2 (viz. níže), který v roce 1964 vytvořil Edward J. Rusch. Do majetku Bezose se za 18,5 mil. USD dostalo také ještě „mladší“ umělecké dílo Vignette 19 z roku 2014. Autorem je Kerry James Marshall.

Zdroj: christies.com

Bezos pak údajně se svou přítelkyní Lauren Sanchez zvažuje koupi velkého sídla z roku 1930 v Bel Air v Beverly Hills (viz. foto). Tedy nyní vůbec nejdražší prodávané rezidenční nemovitosti v USA za 225 mil. USD (přes 5,1 mld. Kč). Vilu se 60 pokoji prodává finančník Gary Winnick. Loni přitom Bezos koupil na Manhattanu tři byty v souhrnu za 80 mil. USD.

Zdroj: latimes.com