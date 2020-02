Koronavirus dopadá i na těžbu v Číně

Asi každý z nás už minimálně ze zpráv, které neměly co dělat s kryptoměnami, zaslechl o koronaviru. Je ale dost pravděpodobné, že jsi o něm zaslechl i ve spojitosti s kryptoměnami. Existují totiž různé teorie, podle kterých je právě tento vir jedním z katalyzátorů současného růstu. Reálně jeho dopad na současnou cenu kryptoměn ale asi s největší pravděpodobností nebude nijak zvlášť vysoký, pokud vůbec nějaký bude. Nejnovější zprávy z Číny ale přeci jen ukazují, že i některých aspektů kryptoměn se tento vir dotýkat bude.

Samozřejmě se jedná o operace v Číně, v oblastech, kde je virus rozšířený. Vládní zásahy směřující k udržení situace pod kontrolou se jednoduše musí dotknout i života obyčejných lidí či podnikajících osob. Zářný příklad takového (samozřejmě v mnoha případech rozhodně nutného) zásahu je třeba karanténa. A v kontextu s nejnovější zprávou se tato opatření dotýkají právě těžby, těžařů a výrobců těžebního hardwaru.

Operace BTC.top zastaveny

Prvním z takových příkladů dopadu Koronaviru na těžbu je nucené (po)zastavení operací těžařského komplexu společnosti BTC.top. O tom informoval jejich CEO Jiang Zhuoer na v Číně oblíbené sociální síti Weibo. V jedné z jejich farem, bylo dokonce nutné úplně vypnout veškeré zde umístěné stroje.

Ve stejném příspěvku jsme se mohli také dočíst, že zaměstnancům bylo zakázáno vrátit se do práce (do daného těžařského komplexu). Navíc tvrdil, že až do období nařízené karantény, byly jejich stroje obsluhovány a nikdo ze zaměstenanců starajících se o jejich provoz daný komplex neopustil.

Zpoždění poprodejních služeb

Mimo toho, že se některé asijské regiony jako např. S’-čchuan, Sin-ťiang či Jün-nan staly pro svou dostupnou elektřinu (zpravidla z obnovitelných zdrojů) velice oblíbenými pro těžaře, samozřejmě je Čína také sídlem těch největších výrobců hardwaru pro těžbu kryptoměn na světě. Typickým příkladem jsou Bitmain, MicroBT a Canaan Creative, kdy jen samotný Bitmain produkuje okolou dvou třetin ze světové produkce hardwaru specializovaného na těžbu kryptoměn.

A právě třeba tyto tři zmíněné společnosti publikovali na svých stránkách na sociální síti WeChat informaci, podle které budou jejich poprodejní služby pozastaveny a kupující se jich nedočkají dříve než 10. února.

Jelikož se nám pak blíží halving, není divu, že mezi některými těžaři začínají panovat nepokoje. Propojení obtížnosti udržovat zapnuté stroje v některých oblastech Číny se zvýšenou složitostí získávání nového hardwaru, ještě navíc ve spojitosti s halvingem, by opravdu mohlo na těžbu a celý výpočetní výkon sítě dopadnout.

