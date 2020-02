Hasiči kvůli orkánu Sabine posílili všechny směny, vydali také pokyny, jak se zachovat a na co dát pozor.

Meteorologové v neděli zvýšili stupeň výstrahy před větrem, který by se už navečer měl přihnat do České republiky, byl vyhlášen nejvyšší stupeň nebezpečí. Nejsilnější vítr s poryvy, které mohou na horách přesáhnout rychlost i 145 kilometrů v hodině, přijde se studenou frontou v pondělí ráno, extrémní nebezpečí bude panovat až do odpoledne, pak se bude vítr pomalu uklidňovat, i tak ale bude představovat hrozbu. Hasiči kvůli větru posílili všechny směny, zároveň vydali také několik rad, jak se chovat.

Kvůli orkánu Sabine Český hydrometeorologický ústav (ČHMU) vydal celou řadu výstrah před silným větrem. Ten by měl do České republiky dorazit už v neděli večer a postupně by měl zesilovat. Kvůli tomu začne od pondělního rána platit dokonce výstraha s extrémním stupněm nebezpečí. Vítr se začne mírně uklidňovat až v pondělí odpoledne, varování je ale platné až do úterního večera.

Orkán Sabine už zasáhl Británii, vítr tam dosahoval rychlosti až 144 kilometrů v hodině, velký úder bouře pocítilo zejména Skotsko a Irsko. Sabine nepodceňují ani naši němečtí sousedé, kde má během neděle a pondělí udeřit také.

Na příchod orkánu Sabine se připravuje téměř celá republika. Hasiči oznámili, že kvůli větru posílili všechny směny.

"Záchranný útvar HZS ČR je v pohotovosti a připraven okamžitě reagovat, zvýšili jsme i počet operátorů tísňových linek 112 a 150. Přesto, vzhledem ke zkušenostem s likvidací následků podobných meteorologických jevů na území ČR, se na vás obracíme s prosbou o pečlivé zvážení všech okolností dříve, než se rozhodnete zavolat na některou z tísňových linek. Ohlášení událostí, jako například popadané větve na zahradách a podobně, pokud není bezprostředně ohrožen život, jistě snese odkladu," upozornila mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Studená.

Hasiči kvůli silnému větru zveřejnili pár rad, jak se chovat:

Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.

Nezdržujte se v blízkosti větších stromů.

Ve městě omezte pohyb kolem vyšších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy).

Dávejte pozor na možnost pádu elektrického vedení.

Za jízdy autem snižte přiměřeně rychlost nebo zastavte (větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici).

Schovejte se v budově s nenarušenou statikou.

Nechoďte do lesa.

Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředcích.

Připravte si baterku, svíčku, případně rádio na baterky pro případ výpadku proudu.

Doma nezapomeňte zavřít okna, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty, které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí (truhlíky, květináče, zahradní nábytek atd.).

Pokud je váš život, zdraví popř. majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150.