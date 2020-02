Orkán Sabine: Česko se připravuje na silný vítr. Jak se zachovat? Doporučení pro lidi a potřebné informace na jednom místě

Na extrémní stupeň nebezpečí zvýšil varování Český hydrometeorologicky ústav v kontextu se silným větrem. Orkán Sabine má do České republiky dorazit v noci z neděle na pondělí, nejsilnější by měl být v pondělí. Ministerstvo průmyslu a obchodu ani ministerstvo dopravy nic nepodceňují, v pohotovosti je koordinační skupina, kterou včera ustanovil vicepremiér pro hospodářství a ministr Karel Havlíček. Drážní hasiči, silničáři, letečtí dispečeři, provozovatelé přenosové soustavy, energetici i další složky situaci monitorují, a to i v terénu, v provozu jsou call centra i on-line hlášení problémů. O aktuální situaci resorty průběžně informují na webech i sociálních sítích.