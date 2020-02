Stěhování za studiem do Brna? Není se čeho bát

Dojíždění, bydlení, strava, volný čas... Naštěstí nic z toho není žádná věda, stačí znát možnosti, které Brno a Masarykova univerzita nabízejí.

Na co si dejte při výběru bydlení pozor, je vybavení – někdy je součástí bytu, jindy si ho musíte sami sehnat, což může vyžadovat nemalou investici.

Kde domov můj? Bydlení je základ

Pokud nebydlíte v Brně nebo okolí, budete si muset najít střechu nad hlavou. Že na výběru místa, kde budete pravidelně nejen spávat, ale taky se učit nebo relaxovat, dost záleží, to je asi jasná věc. Možností je spousta, všechny se ale dělí do dvou základních variant: koleje nebo priváty.

Kolej bez starostí

Masarykova univerzita má jedenáct kolejí s necelými čtyřmi tisícovkami lůžek. Pokud se vám nechce hned v prváku řešit pronájem privátu, stačí si vybrat místo a pokusit se ho ukořistit pro sebe. Registrace probíhá s předstihem na webu skm.muni.cz/kolej a zájem zpravidla převyšuje nabídku, je tedy třeba být u rezervačního systému ve správný čas a rychle si zakliknout své lůžko.

Možnosti se liší hlavně lokalitou koleje, kapacitou pokoje a cenou. Určitě je dobré zohlednit, kam budete dojíždět do školy, jaký typ koleje preferujete (některé jsou tiché, jiné jsou proslulé společenským životem) a s kolika dalšími lidmi chcete sdílet pokoj. V nabídce jsou jedno- až pětilůžkové pokoje. Cena se pohybuje od 2 500 do 5 000 korun.

Mezi hlavní výhody bydlení na koleji patří bezstarostnost jak v domlouvání bydlení, tak v údržbě. Na začátku jen podepíšete smlouvu a každý měsíc platíte nájem, o nic dalšího se nemusíte starat. Na oplátku si nevyberete spolubydlícího, občas musíte skousnout společné sprchy nebo kuchyňku.

Klady a zápory kolej versus privát

Kolej

+ snadná dostupnost

+ cenově o něco příznivější

+ zajištěný servis

- přidělený spolubydlící

- někdy společné sprchy a kuchyňka

Privát

+ svoboda

+ výběr spolubydlícího

+ většinou více prostoru

- většinou dražší

- náročnější hledání a údržba

Privát podle vašich představ

Druhou možností je bydlení na privátu neboli pronájem bytu od soukromého majitele. Většinou se do něj pouští studenti, kteří už mají partu přátel, se kterými chtějí byt sdílet, dá se ale hledat i v jednom. Hledání je přitom klíčové slovo – oproti kolejím je výběr prakticky neomezený, po celém Brně se pronajímají tisícovky bytů, a pokud chcete najít svůj nový domov, nemine vás sledování inzerátů a absolvování prohlídek.

Jakmile se na nějaký privát nastěhujete, čeká vás většinou naprostá svoboda v tom, jak si ho zařídíte a co na něm budete dělat. Výměnou za to se ale taky budete sami muset starat o případné problémy nebo řešit větší opravy s majitelem. Ceny míst na privátu v Brně startují na třech tisících korunách, hodně se ale různí v závislosti na velikosti, lokalitě a zařízení bytu.

Ubytovací stipendium

Nehledě na to, jestli budete bydlet na koleji nebo na privátu, pokud máte trvalé bydliště mimo Brno, máte nárok na ubytovací stipendium. To se většinou pohybuje okolo tří tisíc korun za semestr, takže vám pomůže s přibližně dvěma měsíčními nájmy ročně.

Hlady trpět nebudete

Jídlo od maminky se s příchodem na vysokou u většiny studentů stane minulostí. Starost o stravu tak sice přejde zcela na vaši hlavu, univerzita vám ale i v tomto bodě nabízí pomocnou ruku.

Pokud zatím neumíte moc vařit nebo chcete prostě uspořit čas, jsou tady univerzitní menzy. Jde vlastně o obdobu jídelen, které znáte ze střední, jen mají větší výběr a je jich spousta po celém městě.

Minimálně v prvních letech studia chodí na oběd do některé z menz většina studentů, jsou totiž o něco levnější než běžná obědová menu v restauracích. Za hlavní jídlo v menze dáte od 25 do 70 korun, polévka vás vyjde zhruba na desetikorunu. Kromě menz jsou na většině fakult i menší bufety, kde můžete zahnat hlad mezi přednáškami menší svačinou.

Přímo v centru je menza na Moravském náměstí, ve druhém patře navíc zaženou hlad vegetariáni a vegani ve speciálním Veggie baru. Další velké menzy jsou třeba v areálu kolejí na Vinařské, v bohunickém kampusu nebo na právnické fakultě. Kousek vedle sídlí také Pizza Nostra.

Najíst se dobře se dá i v menze. Náš Veggie bar má nabídku vegetariánské a veganské stravy. i

Ve všech menzách Masarykovy univerzity se jídlo platí z ISIC karty, na kterou si na pokladnách nahrajete peníze nebo třeba stravenky. Na webu pak můžete kontrolovat svůj zůstatek nebo si třeba některá jídla předem objednat.

Sport máme pro každého

Pokud máte ve zvyku být pořád v pohybu a milujete sport, přichází dobrá zpráva. Masarykova univerzita je pro sportovce malým rájem. Nejen že vás čekají minimálně dva semestry na povinném tělocviku, za malý poplatek můžete sportovat dál nebo si dokonce s přáteli pronajmout některé ze sportovišť, případně vyjet na letní či zimní kurz.

Tělocvik povinně, ale podle tvého gusta

Jakmile nastoupíte na MUNI, čeká vás povinnost absolvovat dva semestry tělocviku během bakalářského nebo dlouhého magisterského studia. Není ale třeba se děsit – je zcela na vás, jaký tělocvik to bude.

Vybírat můžete jak z klasických sportů, jako je volejbal, fotbal, futsal, florbal nebo squash, tak z těch méně tradičních, jako je fitness, posilovna, kruhový trénink, horostěna, jóga nebo třeba žonglování.

Jako povinný tělocvik se dá absolvovat také turistický kurz – vyrazit můžete pěšky nebo na kolech do hor v Česku nebo v zahraničí, v zimě jsou kurzy zasvěceny především sjezdovému lyžování a snowboardingu a konají se mimo Českou republiku, většinou v Itálii nebo na Slovensku.

Pokud vám dva semestry nebudou stačit, nezoufejte. Tělocviky se dají absolvovat i v dalších semestrech, jen už si za ně budete muset něco málo zaplatit. Pořád vás to ale vyjde levněji než v komerčních sportovních střediscích.

Pronájem sportovišť

Pokud toužíte spíše po provozování sportu po vlastní ose, přijde vám vhod nabídka pronájmu sportovišť na MUNI. Škola vlastní a nabízí tělocvičny, posilovny či vnitřní i venkovní tenisové kurty. Rezervaci je možné provést jednorázově či na dobu celého semestru.

Dojíždění je hračka

Pokud se vám teď zdá, že dojíždění do školy bude otrava, nenechte se tím odradit. Čas strávený na cestě bývá dobrou příležitostí k odpočinku nebo naopak k učení, když je to potřeba. Navíc budete domů za rodiči s postupujícím studiem jezdit stále méně (to nám věřte).

Vlaky a autobusy za hubičku

Česká republika je hustě protkaná sítí železnic, a kam nejezdí vlak, tam jede autobus. Prakticky neexistuje místo, odkud by se do Brna nedalo dostat, jako studenta vás navíc každá cesta vyjde opravdu levně.

Stačí mít v kapse kartičku ISIC, kterou na univerzitě dostanete hned v prvních dnech školy, a automaticky máte nárok na slevu 75 procent. Nezáleží přitom, jestli jedete vlakem nebo autobusem ani jestli vás vezou České dráhy, Regiojet nebo jakýkoli jiný dopravce.

Slevy na vlaky a autobusy navíc platí po celý rok, i když zrovna není škola, a nejsou omezeny trasou z domova do školy, jako to bývalo dříve. V létě tak není důvod sedět za pecí.

Při cestách na Slovensko ušetříte ještě více než v Česku, studenti tam totiž neplatí za vlaky vůbec nic (nebo jen symbolický poplatek za vlaky vyšší kvality). Každý spoj má ale omezený počet jízdenek zdarma, vyplatí se tedy zarezervovat jízdenku předem. Podobná rada ostatně platí i v Česku: Pokud chcete mít jisté místo k sezení ve vlaku, kupujte si jízdenky online přes internet. Zdarma si k nim totiž můžete přibalit místenku.

Spolujízda

Další možností, jak se do Brna dostávat, je využít populární spolujízdu. Připojíte se zkrátka k někomu, kdo do Brna jede autem a má volné místo, na oplátku mu přispějete nějaký peníz na benzín.

K hledání řidičů, kteří jedou vaši trasu, můžete využít buď specializované webové servery, jako je třeba BlaBlaCar, nebo se přidat do některé z mnoha skupin na Facebooku. Cesta autem bude většinou rychlejší než vlakem, cena se bude odvíjet od počtu lidí ve voze.