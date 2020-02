Proč Warren Buffett nenakupuje akcie, když jsou přece tak atraktivní?

Pokaždé, když akciový trh dlouho a rychle roste, případně padá, investoři hledají nějaké zdůvodnění. Některá jsou logická, jiná méně, další pak nedávají vůbec smysl a jsou vytržená z kontextu.

Příkladem logického zdůvodnění může být tvrzení, že současná rally je poháněna likviditou poskytovanou centrálními bankami. Má to něco do sebe, i když to jistě není jediný důvod, proč akcie posilují.

Příkladem nesmyslu vytrženého z kontextu je pak tvrzení, že vysoké ocenění akcií je v pořádku, protože úrokové sazby jsou extrémně nízké. Zastánci tohoto tvrzení se odvolávají na Warrena Buffetta, který řekl, že si myslí, že "akcie jsou směšně levné". Buffett to uvedl na CNBC v květnu 2019. Zastánci nízkých sazeb ale opomíjejí druhou část Buffettova tvrzení, v němž doplňuje: "Pokud tedy věříte, že výnos 3 % u 30letého dluhopisu americké vlády dává smysl."

Buffett hovořil o ocenění akcií, ale také reagoval na slova svého kolegy Charlieho Mungera, který vyjádřil obavy z toho, že politici i centrální bankéři si až příliš zvykli na to, že v případě problémů se jen dotisknou peníze. Třeba ve Venezuele to nedopadlo dobře.

O tom, zda je ocenění dluhopisů a akcií vysoké, Buffett řekl: "Asi si nedokážu představit svět, v němž bychom měli plnou zaměstnanost, rozpočtové schodky kolem 5 % s velkou pravděpodobností dalšího růstu a zároveň dlouhodobé dluhopisy s výnosem 3 %. Řekl bych, že to není možné. Kombinace těchto čísel by se mi zdála nemožná, a pokud se mi něco, co vidím, zdá nemožné, považuji za jisté, že se to změní. Nevím jak, ale změní, protože tato kombinace čísel nejde dlouhodobě dohromady. Nyní se díky tomu zdají akcie směšně levné. Vypadá to jako investorská nirvána, jako kdybychom našli zemi zaslíbenou, kde peníze v podstatě nic nestojí, můžeme si jich vytisknout, kolik chceme, aniž bychom trpěli vyšší inflací. Ale stále tomu nevěřím."

Z Buffettova vyjádření je v podstatě jasné, že nevěří, že 3% výnosy 30letých dluhopisů odpovídají prostředí s nízkou nezaměstnaností a vysokými a stále rostoucími rozpočtovými deficity v USA. Za normálních okolností by při těchto úrovních nezaměstnanosti a deficitů měly být úrokové sazby mnohem výše a ocenění aktiv být nižší. A naopak, pokud by měly být 3 % výnosu "v pořádku", míra nezaměstnanosti by musela být vyšší, případně deficity (mnohem) nižší. A tím pádem bychom nyní v USA možná sledovali recesi spojenou s nižším oceněním aktiv.

Možná to vše je důvod, proč Warren Buffett drží největší objem hotovosti v celé své úspěšné investorské kariéře. Určitě se tak nechová někdo, kdo si myslí, že akcie jsou směšně levné, i když někteří investoři se to při stále nových historických maximech stále pokouší tvrdit. A třeba nyní i lituje, že v minulosti nenakoupil třeba některé drahé kovy, aby nemusel držet miliardy dolarů v (nevýnosné) hotovosti.