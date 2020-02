Informace v souvislosti s avizovaným silným větrem - počasí na začátku týdne

Publikováno: 9.2. 2020 Autor: Odbor komunikace 01400



Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček v kontextu s na dnešek a zítřek avizovaným silným větrem říká: "Situaci od soboty detailně monitorujeme. Jsme v trvalém kontaktu s drážními hasiči, silničáři, letovým provozem, provozovateli přenosové soustavy i energetiky. Nic nepodceňujeme a budeme průběžně informovat veřejnost."

"V souvislosti se silným větrem, který by podle meteorologů mohl dosáhnout hranice orkánu a od neděle zasáhnout Českou republiku, situaci od soboty detailně monitorujeme. Jsme v trvalém kontaktu s drážními hasiči, silničáři, letovým provozem, provozovateli přenosové soustavy i energetiky. Jsou v pohotovosti a upozorňují veřejnost, aby lidé při cestování byli opatrní. A pokud to jde, zajistili si například svoje mrazáky, ledničky, nabili si počítače, telefony aj. To samozřejmě preventivně, kdyby vítr pokácel stromy nebo poškodil rozvody a došlo k výpadku proudu.

O situaci mě bude vedení SŽ, ŘSD, ŘLP, ČEZ a ČEPS, s nímž jsme v sobotu operativně vytvořili koordinační skupinu, hned informovat. Potenciálni problémy budeme řešit spolu s premiérem. Nic nepodceňujeme a budeme průběžně informovat veřejnost."