Pražská burza v týdnu pod taktovkou bank a opět i akcií Avast

akcie KOFOLA na novém historickém minimu, management přikupuje

JPMorgan již opět není kvalifikovaným akcionářem KB

akcie O2 s nadprůměrnou likviditou, přestože sama firma odkup vlastních akcií stále neobnovila

akcionáři likérky STOCK mimořádnou dividendu neschválili

VIG aktivity skupiny AXA v regionu nepřevezme





Nejziskovější emisí se staly akcie Avast, které v předcházejícím týdnu byly přesně na opačné straně. Vzhledem k jejich značné váze v indexu PX (aktuálně téměř 15 %), tak značně přispěly k poslední volatilitě pražské burzy. Pozitivně v týdnu však také výrazně působily, svou aktuálně dokonce více než 20 % vahou, akcie ERSTE. Titul po proražení dříve v týdenních přehledech zmiňovaných rezistencí u cca 34,40 EUR se ve Vídni nasměroval dále výše a ocitl se na 9 měsíčních maximech. Nebylo by tak příliš překvapením, pokud by se do letošní dividendy nasměrovaly až k dalším výrazným rezistencím u 37 EUR.

Rozhodnutí o poměrně překvapivém dalším růstu úrokových sazeb ze strany ČNB zapůsobilo i na další akcie bank. Zatímco u MONETA navíc ve čtvrtek zveřejněné hospodářské výsledky negativní překvapení nepřinesly, u KB tomu bylo spíše naopak. Převážil však návrh letošní 58 Kč dividendy, když navíc měl titul za sebou poměrně značný kurzový pokles již z předchozího týdne. Za dřívějším prodejním tlakem mohla stát také banka JPMorgan, u které regulatorní hlášení poodkrylo po čtvrt roce pokles podílu v KB zpět na 0,98 %. Akcie KB byly v týdnu s náskokem cca 205 mil. Kč opět nejlikvidnější, když jich majitele vyměnilo za 757 mil. Kč.

Více než 3% zisky si v týdnu dokázaly připsat již jen akcie STOCK. Valná hromada nakonec ve čtvrtek přinesla schválení jen managementem navrhované finální dividendy 0,0631 EUR (1,60 Kč), když pro mimořádnou hlasoval téměř jen navrhující 10 % akcionář Western Gate. Každopádně zájem akcionářů o dění v likérce byl výrazný, resp. zúčastnilo se hlasování přes 82 % „všech akcií“.

Vidina léčby koronaviru přinesla po předchozím pádu určité uklidnění na cenách komodit a tedy i cenách elektřiny. Dopomohlo to tak zpět nad hladinu 500 Kč akciím ČEZ.

Za zmínku stojí pokračující nadprůměrná aktivita na akciích O2, přestože sama společnost se do odkupu vlastních akcií stále nepustila. Historicky přitom obvykle obnovovala odkup jen pár dnů po reportu výsledků.

Příští dny napoví, zda za poklesem akcií VIG v posledních týdnech stála nervozita investorů z možné velké investice. Pojišťovna se totiž ucházela o v regionu prodávané aktivity skupiny Axa, které nakonec za miliardu EUR koupí konkurenční Uniqa.

Proti trhu nakonec v týdnu nevýrazně zakončily jen akcie PHILIP MORRIS a KOFOLA. U nápojové firmy to nicméně znamená nová historická minima a upevnění pozice letos nejztrátovější emise. Kurzový vývoj již v pondělí přilákal člena představenstva J. Vlasáka, který na pražské burze přikoupil dalších více než 800 firemních akcií. Z managementu patří k nejaktivnějším, když jeho portfolio již narostlo na více než 15,5 tis. akcií KOFOLA.

Pomineme-li středeční report hospodářských výsledků solární PHOTON ENERGY, čeká nyní investory na pražské burze z hlediska výsledkové sezóny vlastně 2 týdenní přestávka.