V pondělí projde Českem silná vichřice Sabine! Předpověď počasí na víkend a příští týden.

Varování před větrem je v zimním půlroce častý jev. Tentokrát je ale potřeba přistoupit k němu vážněji. V pondělí se prožene Českem velmi silná vichřice, která by mohla částečně konkurovat orkánům Kyrill a Emma. Pondělní orkán se bude jmenovat Sabine a možná vstoupí do paměti podobně jako předchozí jména. A to hlavně v sousedním Německu, kde má udeřit naplno. Česká kotlina obklopená horami jej trochu zmírní, i tak se očekávají nárazy větru až 130 km/h. Nejhorší komplikace mohou nastat v dopravě a energetice. Očekávají se četné pády stromů. Hlavní poryvy větru dorazí na studené frontě, která by se měla prohnat republikou už mezi pondělní 8. a 13. hodinou.

Vichřice, srážky, od středních poloh sníh

Sabine přinese do Česka ochlazení a další náznak zimy od středních poloh. Zároveň přinese další porci srážek, lokálně i vydatných (Krušné hory, Jeseníky, Šumava). To se naší krajině hodí vždy. Vpády vichřic k druhé polovině zim patří a dávají informaci, že vliv oceánu ještě stále pokračuje. To je dobrá informace, protože právě oceán je největší zdroj srážek. V posledních letech jeho vliv na počasí v Česku spíš slábl a ihned se to podepsalo na rekordním suchu. Jihovýchodní polovina země by zase potřebovala vydatné tlakové níže původem ze Středozemí a těch v posledních letech rovněž ubylo na minimum a sucho dostalo zelenou.

Dny před námi popořadě

V neděli bude skoro jasno, polojasno, ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Během dne na západě až skoro zataženo a místy první déšť. Teploty v Čechách 8 až 12 °C, na východě území 4 až 8 °C.

V pondělí bude skoro zataženo až zataženo, občas déšť nebo přeháňky. Přechodně i déšť trvalejší. Od vyšších poloh srážky sněhové. Teploty 8 až 12 °C, během dne svižné ochlazování. Velmi silný vítr.

V úterý bude skoro zataženo, postupně proměnlivá oblačnost. Občas déšť nebo přeháňky, od 500 m n. m. srážky sněhové. Teploty 3 až 7 °C.

Od středy bude oblačno až skoro zataženo, místy déšť nebo přeháňky, od středních poloh srážky sněhové. Teploty 2 až 7 °C.