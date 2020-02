Konec týdne v červených číslech

Závěr týdne byl na zámořských trzích ve znamení reportu dat z trhu práce , který více méně potěšil. Nově vzniklá pracovní místa narostla více než se očekávalo, konkrétně o 225 000, zatímco trh počítal pouze s nárůstem o 165 000. Růst mezd o 3,1 % meziročně sice také překvapil pozitivně, přesto to ale znamená zpomalení tempa růstu a k pozitivnímu sentimentu tak přidává pouze neznatelně. Negatiním překvapením je také to, že přes nad očekávání dobrý nárůst „payrolls“ vzrostla nečekaně i míra nezaměstnanosti . Po celotýdenní rally tak dnes chyběl další impuls, který by poslal trhy dál vzhůru a konec týdne byl ve znamení menší korekce. S poklesem jsou pak spojeny čerstvé komentáře, které opět skloňují obavy z dopadu koronaviru na čínskou ekonomiku. Investoři jsou od pondělního kroku čínské centrální banky přesvědčeni, že centrální bankéři po celém světě jsou připraveni zasáhnout, pokud by koronavirus začal rapidně šířit po světě, stejně jako panika s ním spojená ve světě finančním.Včera po uzavření trhu svými výsledky konečně pozitivně překvapil Activision Blizzard, který se dnes obchodoval i přes 4 % v plusu. Nakonec uzavřel obchodní seanci se ziskem střízlivých 2,1 %, naznačil ale vyhlídku pozitivního vývoje v tomto roce. Volatilní obchodování prozatím provází společnost Casper Sleep, která vstoupila na burzu včera a dnes se jí propadem o 15,7 % podařilo odevzdat více, než byly její včerejší zisky po IPO (včerejší IPO cena 12 USD x dnešní závěr 11,49 USD ). Do třetice se zadařilo akciím Uber Technologies, což je jedna ze společností, které vstoupily na burzu aniž by vydělávaly. Investory překvapily jak čísla reportovaná za poslední kvartál loňského roku, tak i oznámení, že do zisku by se Uber mohl dostat již koncem tohoto roku, což je dříve, než se původně předpokládalo. Akcie reagují růstem 9,6 %.Na ropném trhu proti sobě i nadále bojují dvě protichůdné tendence. Na nabídkové straně je to obava z výpadku spotřeby ropy a tedy tlak na pokles ceny. Na druhé straně jsou to spekulace, že kartel OPEC s podporou Ruska zaškrtí nabídkovou stranu ve snaze cenu ropy zvednout. Dnes vyhrává první tábor , když cena ropy WTI na světových trzích poklesla o 1,1 %.