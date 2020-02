Záludné "pivní" DPH stále budí vášně. Podle Schillerové se chaos nekoná

Ačkoli tabulku obsahující rozpis chystané změny DPH pro pivo a jiné nápoje, která se šířila po sociálních sítích jako lavina, ministryně financí Alena Schillerová vyvrátila jako zcela zavádějící, boom okolo ní pokračuje. Zatímco uživatele sociálních sítí dál mate způsob, jakým se tedy daň bude počítat a kontrolovat, ministryně Schillerová se dál snaží vysvětlit přínos této změny. "Kauza pivní džbánky", kterou rozvířili uživatelé na twitteru, je podle Schillerové absurdní. Stejný názor vyjádřila i ohledně tabulky, která se objevila na sociálních sítích. Vyvrací i rozšířenou informaci o trojí dani. Podle ministryně financí se piva, o které přispěvatelé bojují, týkají sazby DPH pouze dvě – 10 a 21 %. Třetí sazba 15 %, týkající se nealkoholických nápojů, se piva týkat nemá. Tato informace okamžitě urazila zastánce nealkoholického piva, kteří se shodují na tom, že "nealko pivo je taky pivo". "V čem je tabulka manipulativní. Je nepravdivá? Nemohou tyto situace nikdy nastat? Já si chodím každou sobotu s vlastním džbánem pro čepované nealko. Večer si dám pěkně točené a sednu na terasu. Prostě pohoda. Tak co mi nyní řekne hospodský?" zajímá se na twitteru uživatel Majestatix. "Zásadní změna je ta, že od 1. 5. vstupuje v účinnost zákon o evidenci tržeb a součástí tohoto zákona je novela zákona o DPH. A tam mimo jiné se snižuje DPH na stravovací služby, nealkoholické nápoje, včetně točeného piva a my nemůžeme do snížené sazby dát alkohol, prostě to nám zakazuje směrnice Evropské unie. DPH je harmonizovaná daň, nemůžeme si prostě dělat, co chceme. Alkohol nemůžeme dát do snížené sazby, pokud není součástí stravovací služby. Takže jsme se rozhodli tam dát točené pivo," vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová. Jako stravovací službu definuje takový podnik, kde si návštěvník může k zakoupenému nápoji dopřát i nějaký ten doprovodný komfort, například možnost posezení. K základnímu rysu stravovací služby náleží také obsluha, zázemí, nebo například toaleta. Z toho důvodu, že stánky obvykle tyto možnosti nemají, nebyl podle Schillerové do první vlny EET zařazen stánkový prodej. Pro to mají strávníci zřejmě pochopení, rozčilují se ale nad vyjádřením, že jiná situace než dát si pivo přímo v podniku, nebo si ho koupit s sebou domů, nemůže nastat. Ministryně se ptají, jestli vůbec někdy navštívila nějakou vesnickou restauraci či podobný podnik, nebo jestli někdy přišla do styku s prací v restauraci. Jako argument používají běžnou situaci, kdy je podnik plný, k tomu se přidá pár hlučných návštěvníků, nebo například nějaký hrubián, co si na obsluhu zatouží vylít zlost. Soustředění se na to, jaké DPH zadat na kase, je pak podle vyjádření další komentující ztraceno. "Nevím, kdo takové konstrukce vymýšlí," brojí dál proti "netabulkovým" situacím Schillerová, "Prostě pokud máte lahvové nebo plechovkové pivo, koupíte si ho v restauraci, tak je to klasické zboží se základní sazbou. Když si dáte točené pivo v restauraci, tak tam bude snížená sazba. Prostě jinak to není možné udělat." Zároveň ale přiznává, že si není jistá, jaká sazba by u "džbánkového" piva byla. Uznává i to, že podobnou situaci ani není možné řádně zkontrolovat a dodává, že je v tomto případě na místě používat selský rozum. Ministerstvo financí podle Schillerové chtělo zavést změnu DPH už dříve, prosadit se ji v poslanecké sněmovně ale podařilo až nyní.

Změnu sazby DPH hájí i Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky. "Myslím si, že každé snížení daně je správné. V systému se to dá velmi snadno ošetřit. Rozdílné sazby DPH nejsou vůbec nic nového. V gastronomii fungovaly takhle i v minulosti, například u potravin a pokrmů a dneska je to stejně tak. Dneska mají dvě sazby ty pokrmy podle toho, jestli si je vezmete s sebou, někdo vám je pošle, nebo si je sníte v restauraci. Většina venkovských restaurací není plátcem DPH, takže se jich toto vůbec netýká. Není problém, pokud někdo je restauratér a je plátcem DPH, nastavit dvě nebo i tři sazby DPH. Takže vůbec bych se tím netrápil, myslím, že to dostává mnohem větší pozornost, než si to zaslouží. Lidé si budou moct chodit se džbánkem pro pivo i nadále," ujišťuje strávníky Stárek.

Asociace podle Stárka bude pořádat i rozsáhlý workshop pro své členy. Rozdílné sazby DPH se dle jeho slov netýkají jen piva, ale i hotelů, například víkendových pobytů nebo polopenzí a ubytování se snídaní. Na workshopu zájemců odborníci z oboru zodpoví případné dotazy. Brožurku v duchu "jak na to" podle mluvčího Michala Žurovce vydalo i ministerstvo financí. V té je podle jeho slov uvedeno vše, co plátci DPH k 1. květnu potřebují znát.