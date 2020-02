Pojďme teď trochu změnit svět

Známý analytik Adam Jonas z Morgan Stanley přišel s bonmotem, podle kterého je „Elon Musk, jako kdyby spolu měli Thomas Edison a Henry Ford dítě“. Možná nás napadne, proč ne spíše Henry Ford a Nicola Tesla, ale to nechme stranou. Pan Jonas své prohlášení rozvedl s tím, že pan Musk je „naprosto neuvěřitelný v tom, co dokázal a jaké má nadšení pro změnu světa“. No a slovy klasika „o tom to je“.

Jen pro úplnost dodám, že pan Jonas nesměšuje obdiv k Panu Muskovi s pohledem na poměr ceny a hodnoty akcií Tesly. Jejich hodnota totiž podle něj leží někde kolem 360 dolarů na akcii. Současná cena na trhu podle jeho odhadů implikuje asi 4 miliony prodaných vozů ročně do deseti let a 15 % EBITDA marži. Na ospravedlnění současné ceny by tedy marže musela být asi na dvojnásobku průměru automobilek a prodeje by musely dosahovat téměř polovinu toho, co prodá Toyota. Takže tento pohled se docela rýmuje s tím, co jsem tu psal před několika dny – viz Ferrarizace Tesly (ale je dobré zmínit, že řada analytiků má názor úplně jiný). A nyní si dovolím trochu k tomu „o tom to je“.

Můj oblíbený Milton Firedman tvrdil, že firma má jen jednu zodpovědnost, jeden cíl a tím je vytváření hodnoty pro akcionáře. Má tak činit „v rámci pravidel hry“, nesmí podvádět. Ale pokud by dávala peníze na nějaké jiné věci, než na maximalizaci zisků, utrácí peníze, které fakticky nejsou její. O jejich osudu mají rozhodnout ti, kteří firmu vlastní. Já s tím v principu souhlasím, ale je dobré k tomuto pohledu alespoň pár věcí dodat.

Jednoduchý příklad: Firma vyrábí židle, platí svým dodavatelům včas, zaměstnanci mají mzdy takové, aby neodešli, ale také nejsou přeplaceni. Prodejní ceny jsou víceméně dány trhem a umožňují dosáhnout takových zisků, aby ufinancovaly investice do provozu a zbylo tak akorát na odměnu za to, co majitelé do firmy vložili. Není tu moc co vymýšlet, jen dávat pozor, aby vše šlapalo tak, jak má. Zisky jsou vypláceny majitelům a někteří z nich přispívají i na charitu a pomáhají lidem v nouzi. Firmy to nedělá, není proč. Zde asi není moc co rozporovat, teze pana Friedmana nebudí žádné rozpaky.

Co když ale firma/vlastníci budou chtít, aby její zaměstnanci začali přicházet s inovacemi, novým designem židlí, či třeba zefektivněním výrobního procesu? Co když někdo přijde s nápadem nového designu s tím, že na nové židli budou také použity čistě ekologické nátěry a firma na ní začne budovat svou značku a posune se do prémiovější části trhu? Podobných otázek bychom vymysleli mnohem více a ukazují, že s nějakou optimalizací, či maximalizací je to složitější. Jak jsme se zde mohli před časem například dočíst, i výše zmíněný Henry Ford se prý na počátku rozvoje svých továren dostal do sporů s několika minoritními akcionáři firmy, kteří požadovali vyšší výplatu zisků na dividendách, zatímco pan Ford je chtěl použít na zvýšení mezd a investic do výroby.

Já sám si tudíž rámuji věc následovně: Základním konceptem je maximalizace hodnoty firmy (v nejednom ohledu lepší, než maximalizace zisků). První chybou při jeho uplatňování je ale jeho záměna za krátkodobou maximalizaci zisků, či hodnoty (což je pak až protimluv). Ta má v tom horším případě formu účetních podvodů, pomýleného finančního inženýrství a někdy třeba i odkupů akcií. V tom lepším případě spočívá třeba v osekání nákladů za hranici, kdy to již poškozuje dlouhodobější rozvoj firmy (za příklad možná slouží Boeing, či Kraft).

Druhá chyba, či nejasné místo souvisí s tím, že málokdy máme před sebou firmu fungující jako nějaký stroj, u kterého jde jen o to jej jednou správně nastavit, vytunit a najít ten jediný optimální chod. Podle mne řada firem připomíná spíše umělecké dílo a Tesla patří mezi ně. To je také jedním z důvodů, proč se o podobných společnostech tolik mluví. Dokonce si myslím, že ty nejúspěšnější vznikají často právě proto, že jejich zakladatel a tvůrce chtěl vytvořit něco nového, unikátního (a ne primárně vydělat peníze). I když to může znít přehnaně, chtěl skutečně změnit svět – třeba jen ten, který má bezprostředně kolem sebe. A tím jsem se dostal k věci, o které již nějaký čas uvažuji: Pojďme namísto dalších slov udělat to samé, alespoň pro jednoho člověka, či rodinu. Třeba takhle:

Děkuju.