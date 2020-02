Koronavirus ochromí světovou ekonomiku. Británii se po brexitu nedaří vyjednat dohodu

Po pátečním / sobotním Brexitovém dni Spojené království od pondělí začalo první pracovní týden „bez evropské unie“ a předseda vlády Boris Johnson začal svůj cyklus vyjednávání obchodních podmínek mezi UK, EU a USA.

Co se týče vyjednávání s EU, Johnsona a potažmo EU rozhodně nečeká příjemný proces, protože již v úvodu vyjednání došlo k zjevnému střetu rozdílných představ o dohodě. Klíčovým bodem je zde regulace. Podle prvotního rozhovoru si EU přeje, aby UK do budoucna postupovala v souladu s regulacemi EU. Johnson tuto možnost odmítl a tím zatím není zcela jasné, jakým směrem se začne vyjednávání posouvat.

Johnson ale nejednal jenom s EU, ale i díky rychlé práci Trumpových vrchních úředníků paralelně na EU započala i diskuze o obchodních podmínkách s USA. Zatím se obě strany na možnost dohody dívají velmi optimisticky, avšak při bližším pohledu na tyto dvě ekonomiky je jasné, že existuje velký názorový / regulační a organizační nesoulad mezi jednotlivými oblastmi v obou zemích a najít optimální formu propojení tak nebude lehké.

V makroekonomickém shrnutí z minulého týdne jsme Vás informovali, že koronavirus může mít značný dopad na čínskou ekonomiku. V úterý však Goldman Sachs reportoval, že se tento propad může přelít i do světové ekonomiky. Přesněji, když infekce nebude ustupovat a bude se dál šířit, budeme moci pocítit značný odraz této událostí na globální HDP. Goldman očekává, že v příznivém případě, kdy by infekce zpomalila během února a března, by dopad na globální HDP mohl být mezi – 0,1 a 0,2 procentními body.

Ve středu se objevila zpráva, že britský soukromý sektor rostl v lednu nejrychleji za posledních 16 měsíců. Tento výsledek byl převážně tažen službami a PMI index se tak poprvé od prosince vyhoupl nad hodnotu 50. Tyto tendence pravděpodobně naznačují, že se obchodní vyhlídky a vztahy v UK začínají narovnávat a opadnutí nejistoty bude pozitivně působit na britskou ekonomiku.

Server Financial Times rovněž informoval o tom, že obchodní deficit USA lehce propadl za rok 2019 – za prvních šest let. Celkový deficit se propadl o 1,7 procenta na 616,7 miliardy USD. Nicméně nepadal jenom deficit, došlo i k propadu obou složek bilance. Zatímco export spadl o 4 procenta na 249,3 miliardy USD, import padal trochu pomaleji – o 2,4 procenta na 865,9 miliard.

Ve čtvrtek se nám dostalo nemalého překvapení od České národní banky, když přišla náhlá zpráva, že ČNB zvedla úrokové sazby. Základní úroková sazba pro komerční úvěry stoupla o 0,25 na 2,25. Česká koruna na toto rozhodnutí reagovala relativně výrazným posílením, a to hlavně na páru s eurem (o necelé 0,9 %), kdy na chvíli dokonce prorazila hranici 25 CZK/EUR.

V pátek byla publikována zpráva, že se Donald Trump sešel se svým keňským protějškem Uhuru Kenyattatem a měli spolu diskutovat možnosti obchodní dohody. Pokud by vyjednávání dospěla ke zdárnému konci, bylo by to poprvé, co by USA měla obchodní dohodu se sub-saharskou zemí. Donald Trump tak zahajuje svoji vizi o nahrazení staré multilaterální smlouvy známé pod akronymem Agoa – African Growth and Opportunity Act – která má vypršet v roce 2025, za vetší množství bilaterálních smluv. To může pravděpodobně vést k posílení obchodu mezi těmito dvěma kontinenty a přinést oboustranné benefity.