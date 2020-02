Ministryně Dostálová: Pro sdílené ubytování je nutné nastavit jasná pravidla

Na Ministerstvu pro místní rozvoj se pod vedením ministryně Kláry Dostálové uskutečnilo setkání se zástupci poslaneckých klubů, hlavního města Prahy, Českého Krumlova a dalších zainteresovaných resortů a subjektů. Řešila se problematika sdíleného ubytování, se kterou se potýká nejen Praha, ale také například Český Krumlov a Karlovy Vary. Postupně totiž dochází k vylidňování centrálních částí těchto měst, zvyšují se ceny bytů a nájemného a místní obyvatelé čelí mnoha nepříjemnostem souvisejícím s pobytem turistů v bytových domech.

„Jsem ráda, že dnešní debata proběhla napříč politickým spektrem. V tomto směru je totiž nutná součinnost všech stran . Ministerstvo pro místní rozvoj tato problematika z hlediska cestovního ruchu a politiky bydlení samozřejmě velice trápí a jsem proto připravena hledat brzké řešení. Zejména některé části Prahy jsou dnes téměř vylidněné, protože jsou zde byty využívány ke sdílenému ubytování . Podobně je na tom Český Krumlov , kde žije 13 tisíc obyvatel a ročně tam přijíždí až dva miliony turistů. Došlo to až tak daleko, že někdy vznikají z celých domů pseudohotelová zařízení. Toho je nutné podchytit a jistým způsobem regulovat,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.Některé turisticky významné lokality se dneska silně potýkají s negativními dopady sdíleného ubytování , které se neustále prohlubují. Proto je nutné přijmout opatření, která by obcím umožnila se s tímto fenoménem vypořádat. Obce totiž nemají v současné době žádné nástroje, jak sdílené ubytování regulovat. „Podotýkám, že není naším cílem Airbnb a podobné platformy zakazovat, ale nastavit jasná pravidla a zajistit jejich vymahatelnost. Během našeho dnešního setkání jsme se shodli na tom, že bude nutné získávat od zprostředkovatelů ubytování potřebné údaje o ubytovatelích, abychom mohli zkontrolovat plnění stávajících zákonných povinností. Další změny, jako třeba posílení oprávnění obcí ve vztahu k ubytovávání turistů, bude nutné pečlivě zvažovat. Jsem ale ráda, že panuje obecná shoda v tom, že je nutné s tímto problémem konečně začít něco dělat. Dnes je to téma pro několik exponovaných měst, ale v budoucnu se mohou objevit i další,“ dodala ministryně Dostálová.