Chřipková epidemie trvá, největší nárůst nemocných je u malých dětí

Nemocných chřipkou v Česku stále přibývá, v šestém kalendářním týdnu je celková nemocnost akutními respiračními onemocněními včetně chřipky na úrovni 1896 nemocných na 100 000 obyvatel. To znamená oproti minulému týdnu vzestup o 1,7 %. Největší nárůst nemocných je u malých dětí do pěti let.

Chřipková sezóna je v plném proudu, už před týdnem byla v Česku vyhlášena plošná epidemie a nemocných je stále více. O tom informovala i Hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová. "Nejnovější údaje potvrzují, že i nadále probíhá plošná chřipková epidemie na celém území ČR. Cirkuluje převážně virus chřipky typu A," uvedla.

Vzestup se týká zejména malých dětí ve věkové skupině do pěti let. V jednotlivých krajích nejsou evidovány významné změny v celkové nemocnosti. Nejhůře je na tom Plzeňský, Moravskoslezský, Jihomoravský a Zlínský kraj.

"Doporučujeme občanům pokud možno vyhýbat se větším uskupením lidí a zejména ve zvýšené míře dodržovat základní hygienická pravidla, jako kýchat do kapesníku či si po cestě hromadnou dopravou vždy umýt ruce. Pro posílení imunity je vhodné konzumovat dostatečné množství ovoce a zeleniny jako přirozených zdrojů vitamínů. Pokud již nemocní jste, chovejte se zodpovědně, infekci nepodceňujte a nešiřte dál - je mnohem lepší chřipku vyležet, než nákazu dále šířit," apeluje Gottvaldová.