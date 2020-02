Zdražování v ČR ještě zrychlí, možná i kvůli koronaviru, upozorňuje ČNB. Přitom nepočítala s tak silným zdražením elektřiny domácnostem, jaké od března chystá ČEZ

Inflačně může podle ČNB nakonec působit také šířící se koronavirová nákaza. Její další vývoj je sice obestřen značnou mírou nejistoty, ovšem ČNB při dnešním setkání upozornila na možný efekt výpadku dovozu z Číny, a to včetně dovozu z Číny do ČR. Koronavirová nákaza ochromuje čínský průmyslový a obecně výrobní sektor, takže při jejím delším trvání bude třeba, aby čeští dosavadní odběratelé čínského zboží hledali nové dodavatele. Jen obtížně si lze představit, že tito dodavatelé budou levnější než ti čínští. Spíše dražší. Právě to může vést k dalším inflačním tlakům v české ekonomice