NFP: Trhy mají vysoká očekávání na odpolední data z trhu práce v USA

Shrnutí:

Na trhu jsou vysoká očekávání v souvislosti s NFP reportem

Obchodníci by se měli zaměřit na data růstu mezd

Dolar se obchoduje na zvýšených úrovních na hlavních měnových párech

Data z amerického trhu práce patří mezi globálně nejdůležitější fundamenty. Zveřejnění však bude tentokrát probíhat ve stínu koronaviru a jeho ekonomického dopadu na světovou ekonomiku. Americký dolar má tendenci posilovat už od počátku roku a odpolední data NFP mohou napovědět, zda růst probíhá s fundamentem v zádech. Obchodníci by se měli zaměřit na tyto tři faktory:

1. Výsledek NFP

Po slabém prosincovém reportu (+145 tis.) se konsenzus na dnešní zveřejnění lehce zvýšil (+165 tis.), nicméně reálná očekávání jsou po středečním ADP soukromém repotu z pracovního trhu (+291 tis.) nastaveny o poznání výše. Korelace mezi ADP a NFP je z dlouhodobého pohledu velmi silná, na měsíční bázi však není až tak spolehlivá. Navíc pracovní subindexy ISM reportů naopak zaznamenaly v lednu zhoršení. Výsledek okolo 170 - 180 tis. by tak část trhu mohla brát jako zklamání.

2. Růst mezd

Růst zaměstnanosti udržuje míru nezaměstnanosti na nízkých úrovních (aktuálně na 3,5 %), ovšem růst mezd se v minulém roce zastavil a v poslední době to spíše vypadá, že má tendenci zpomalovat. Pokud by růst mezd vzrostl někam blíže ke 4 %, tak by Fed mohl začít uvažovat o dalším růstu sazeb, což by bylo pro USD pozitivní. Zatím to však není na pořadu dne. Konsenzus hovoří o růstu na 3 %.

3. USDCAD

Dnes jsou zveřejňovány 2 NFP reporty ve 14:30 - v USA a Kanadě, kde se po silném prosincovém výsledku očekává mírnější nárůst zaměstnanosti o 15 tisíc. USDCAD v poslední době rostl díky síle USD a poklesu cen ropy, ale pár má před sebou silnou rezistenci mírně nad úrovní 1,33. Pokud má aktuální obchodní rozpětí na páru vydržet, tak by obchodníci potřebovali slabší americký report, nebo naopak silnější podporu z Kanady.