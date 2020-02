Barr: USA by měly získat kontrolní podíly v Nokii a Ericssonu, aby se omezila dominance Huawei v 5G

Americký generální prokurátor William Barr v souvislosti s budováním 5G sítí a snahou omezit vliv čínské Huawei na tento segment navrhuje, aby USA zvážily koupi kontrolních podílů ve společnostech Nokia a Ericsson, jež jsou ve zmíněném segmentu 5G sítí hlavními konkurenty čínské společnosti. Propojení zmíněných společností se silou "US zázemí" by dávalo dostatečné předpoklady pro to, aby se podařilo narušit dominantní postavení čínské společnosti v tomto ohledu. Akcie Nokie i Ericssonu po těchto komentářích rostou zhruba o 4%. Krátký komentář poskytla údajně pouze Nokia , jejíž tiskové oddělení uvedlo, že firma přirozeně vítá zájem potenciálních investorů.