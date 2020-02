Jak funguje investování do úvěrů?

Investováním do úvěrů poskytnutých společností RONDA INVEST získáte zajímavý výnos za nízkého rizika, a to hlavně díky tomu, že úvěry jsou zajištěné bonitními nemovitostmi. Co to znamená a jak investování do úvěrů funguje, vysvětluje v rozhovoru Marek Košecký – statutární ředitel RONDA INVEST a.s.

Jaké klientele poskytujete úvěry?

Poskytujeme úvěry od 2-100 mil. Kč podnikatelským subjektům s tím, že se převážně zaměřujeme na financování developerů a obchodníků s nemovitostmi. Každého žadatele o úvěr si pečlivě prověřujeme a postupujeme velice obezřetně. V případě jakýchkoliv pochybností z naší strany úvěr neposkytujeme, abychom eliminovali riziko nejen pro nás, ale také pro investory.

Proč je výhodné investovat do vámi poskytovaných úvěrů?

Všechny úvěry jsou vždy prvně ze 100 % poskytnuty ze zdrojů RONDA INVEST a jejích partnerů. Investor tak znáplatební morálku úvěrového klienta ještě před realizací investice. Důležitou výhodou je skutečnost, že všechny nabízené úvěry jsou poskytovány do 70 % hodnoty nemovitosti a jsou zajištěny bonitními nemovitostmi v Praze nebo krajských městech, což v praxi znamená, že se v případě problémů úvěrového klienta zajištěná nemovitost prodá a následně se uspokojí investor.

Jak je možné investovat u RONDA INVEST a jaký získá investor výnos?

Firmám i občanům umožňujeme investovat do úvěrů formou tzv. participací již od 10 000 Kč s měsíčním vyplácením výnosů. Výnos pro investory se běžně pohybuje v rozmezí od 4 do 6 % p.a. a délka investice záleží na konkrétním úvěru. Většina se pohybuje v rozmezí 2 až 5 let. Některé tituly však mají splatnost kratší než 12 měsíců.

Investovat do úvěrů je jednoduché. Každý občan s přístupem k internetu se může online na našich webových stránkách www.rondainvest.cz zaregistrovat a následně si vybrat, do jakých úvěrů bude chtít zainvestovat..

Aby si klienti investování u nás mohli vyzkoušet a získali i něco navíc, připravili jsme pro ně akci, kdy od nás každý nový investor získá bonus 500 Kč k jeho první investici. Stačí, když při registraci na stránkách www.rondainvest.cz zadá akční kód RONDA500D a my mu bonus zašleme na účet společně s jeho první výplatou výnosu.

Ty, kteří preferují osobní přístup, rádi přivítáme na naší pobočce v centru Prahy (Olivova 4, administrativní centrum Bredovský dvůr). Pro sjednání osobní schůzky doporučujeme zavolat na bezplatnou linku 800 023 099 nebo napsat na e-mail info@rondainvest.cz. Akce se samozřejmě vztahuje i na klienty, kteří nemají přístup k internetu. Stačí, když nám při osobním setkání nahlásí akční kód RONDA500D.

Jaký je váš obchodní přístup?

Jednoznačně si zakládáme na tzv. win-win přístupu. Společnost RONDA INVEST, jakožto P2B (peer-to-business) platforma, vytváří most mezi lidmi, kteří mají volné finance a podnikateli, kteří mají životaschopné projekty, na jejichž realizaci potřebují půjčit. Každý investor tedy nejen dosáhne na zajímavý výnos, ale zároveň přispívá k rozvoji drobných podnikatelů v rámci naší ekonomiky.

A do jakých úvěrů u vás může klient investovat? Uvedl byste konkrétní příklad?

Jedním z úvěrů, do kterého je aktuálně možné investovat, je například projektdostavby 5 rodinných domů v Praze – Kolovratech. Jde o krátkodobou investici s cílovou dobou splatnosti 30.6.2020, přičemž investor získá zajímavý výnos 5,525 % p.a., který je mu vyplácen měsíčně. Minimální výše investice je 10 000 Kč. Zdrojem splácení úvěru jsou příjmy z prodeje rodinných domů. Aktuální stav je takový, že klient 3 z 5 domů již úspěšně prodal a úvěr je zajištěn zbývajícími 2 rodinnými domy. Jeden z realizovaných domů můžete vidět na obrázku. Mezi klienty je tento úvěr velmi oblíbený, protože si na něm mohou vyzkoušet snadné a výhodné investování u nás. A i na tento úvěr se vztahuje naše akce „Bonus 500 Kč k první investici“.