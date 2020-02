Podprůměrná tvorba nových pracovních míst v USA (Ranní zpráva z finančního trhu)

Dnes zveřejněná data ukáží, jak silný je americký trh práce na začátku roku. Dle analytiků SG bude ochota firem k najímání nových lidí spíše slabší. Německý průmysl se propadl hlouběji, než se čekalo. ČNB dnes bude na mítinku s analytiky vysvětlovat, proč se nakonec přiklonila k tomu, co jim radí prognóza. Čekáme nyní stabilitu úrokových sazeb ČNB a jejich snížení začátkem příštího roku.

Trh práce v USA vykáže podprůměrný výsledek

Hlavní makroudálostí dneška bude zveřejnění vývoje trhu práce v USA za leden. Data zveřejněná v tomto týdnu naladila trhy na lehce vyšší očekávání přírůstku počtu nových pracovních míst. Dle našich analytiků SG by ale najímání nových lidí v soukromém sektoru mělo být spíše slabší a odrážet nízkou ziskovost firem. Připomeňme však, že data z amerického trhu práce jsou notoricky proměnlivá.

Trh bude také vstřebávat dnes ráno zveřejněné velmi slabé údaje z německého průmyslu. Zatímco včera akciové trhy rostly a těžily ze stažení cel Číny na dovozy z USA, dnes se většina asijských akciových indexů opět nachází v červených číslech.

ČNB dnes na setkání s analytiky bude vysvětlovat, proč změnila názor a přiklonila se k vlastní prognóze.

Vyšší sazby pomohly koruně k novým rekordům

ČNB včera překvapivě zvýšila úrokové sazby o 25bp. Finanční trh to nečekal, a tak následovalo posílení koruny pod hladinu 24,90 CZK/EUR. Poté koruna část zisků zkorigovala a dnes ráno se obchodovala na 24,98 CZK/EUR. Obdobným pohybem prošly i tržní úrokové sazby, které nejprve vyskočily výš a následně mírně zkorigovaly. Upozorňovali jsme před zasedáním, že trh podhodnocuje riziko zvýšení sazeb s ohledem na to, jak bude vypadat nová prognóza. Ale s ohledem na předchozí vyjadřování členů ČNB jsme se klonili k tomu, že sazby zůstanou beze změny. Rozhodování dle guvernéra Rusnoka bylo těžké a také těsné. Poměr hlasování byl 4:3. Co způsobilo obrat v hlavách ČNB? Pravděpodobně nový inflační výhled, ve kterém inflace dosahuje vrcholu v období březen – duben nad 3,5 % a pod 3 % klesá až na konci roku. V tuto chvíli očekáváme, že ČNB ponechá úrokové sazby bez změny. Následovat bude jejich snížení, které čekáme začátkem příštího roku. Blíže viz náš komentář zde http://bit.ly/31vWdjn.

Data zveřejněná v ČR včera zklamala, když průmysl klesl ke konci roku více, než se čekalo a ruku v ruce s tím se zhoršila i měsíční bilance zahraničního obchodu. Více viz zde http://bit.ly/2vaX4ty.

Včera zveřejněné německé tovární objednávky za prosinec vykázaly hlubší pokles, než se čekalo. Dnes ráno zveřejněný výsledek průmyslové výroby v témže měsíci rovněž klesl výrazně hlouběji, než se čekalo a potvrdil tak recesi německého průmyslu.