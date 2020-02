Odvolání neprošlo, Trump nazval ústavní žalobu honem na čarodějnice

Donald Trump zůstává i po hlasování amerického Senátu dál prezidentem Spojených států. Demokratům jeho odvolání kvůli údajnému zneužití pravomoci neprošlo. Pro hlasovalo jen 48 senátorů ze 100. Na středeční hlasování Trump zareagoval projevem, ve kterém ústavní žalobu nazval honem na čarodějnice.

"Prošli jsme si peklem. Nespravedlivě. Neudělal jsem nic špatného, nic špatného," reagoval Donald Trump na neúspěšný pokus demokratů o jeho odvolání z funkce.

Předsedkyni Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiovou, která hlasování o impeachmentu spolu s dalšími spolustraníky vyvolala, označil za krutou jako samotné peklo.

Nejmocnějšího muže světa navrhla v prosinci odvolat demokraty ovládaná dolní komora Kongresu a Donald Trump se jejím přičiněním stal teprve třetím prezidentem v historii Spojených států, kterému impeachment hrozil.

"Lidé jsou toho názoru, že to jsou oni, kdo by měli rozhodovat o budoucím prezidentovi Spojených států, ne nějaká cizí mocnost. Měl by se z toho zodpovídat," sdělila Pelosiová.

Proti šéfovi Bílého domu vznesli demokraté hned dvě obvinění. Obě jsou založená na údajné Trumpově snaze zatáhnout do předvolební kampaně cizí stát - konkrétně Ukrajinu. Právě ukrajinskému prezidentovi Zelenskému měl Trump v létě volat s tím, aby mu pomohl s vyšetřováním údajné korupce jeho hlavního politického rivala z řad demokratů, Joea Bidena.