Co znamená pro české cestující zrušení přímých letů s Čínou a další opatření

Vláda České republiky v pondělí rozhodla o ukončení přímých letů mezi Českem a Čínou s platností od 9. února. Co to ale znamená pro cestující, kteří si letenku již zakoupili? „Společně s leteckými společnostmi se snažíme řešit situaci tak, abychom cestujícím vyšli co nejvíce vstříc. Nabízíme proto našim klientům změnu termínu letu či cílové destinace zdarma nebo vrácení finančních prostředků vynaložených za letenku v plné výši,“ říká Josef Trejbal, ředitel letenkového portálu Letuška.cz.

Některé země nově zamezují vstupu cizincům, kteří cestují z Číny nebo tam v posledních dvou týdnech pobývali. Pokud cestující v posledních 14 dnech navštívil Čínu, nemůže tak letět např. do USA, Austrálie, Indonésie, Mongolska, na Filipíny nebo na Nový Zéland. Aktuální situaci a omezení cílové destinace je dobré ověřit před odletem na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Na řadě asijských letišť se také zavedly preventivní opatření v podobě zdravotních kontrol, jako je plošné měření teploty. Pasažéři vykazující příznaky mohou být uvaleni do karantény. Některé letecké společnosti proto nařizují dostavit se k odbavení s několika hodinovým předstihem. Cestujícím je doporučeno ověřit si přijatá opatření jednotlivých leteckých společností s předstihem.

Zhoršení bezpečnostní situace se dotklo i cestujících, kteří si zakoupili letenku do Číny u neověřeného prodejce a měli tak následně problém dostat se zpět do České republiky. „Trávil jsem v Pekingu dovolenou, ale vzhledem k tomu, jak přibývalo nakažených, rozhodl jsem se, že odletím domů o týden dřív. Snažil jsem se kontaktovat zahraniční portál, kde jsem si letenku koupil, abych si domluvit změnu termínu letu, ale bylo to marné. Nikam jsem se nedovolal,“ říká Aleš P.

Pokud v zahraničí dojde k problému či nečekané situaci, seriózní prodejce letenek by měl poskytnout svému klientovi vhodné řešení. „Obracejí se na nás s prosbou o radu cestující, kteří zakoupili letenky na zahraničních serverech, a nikdo s nimi nekomunikuje. Bohužel často není jiné východisko, než doporučení pořídit si letenku novou, tentokrát od ověřeného prodejce,“ říká Trejbal.

Zatímco poptávka po letenkách do Číny klesá, do popředí turistického zájmu se dostávají destinace mimo Asii. „V posledních týdnech jsme zaznamenali rostoucí zájem o Mauricius, Seychely nebo americké Miami. Na odbyt jdou také evropské destinace, některé jarní a letní termíny jsou už teď téměř vyprodané. Pokud si turisté chtějí být jisti, že letenky bez problémů pořídí, mají nejvyšší čas,“ uzavírá Josef Trejbal, ředitel letenkového portálu Letuška.cz.