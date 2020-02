ČNB překvapila finanční trh zvýšením sazeb (Tematické analýzy)

Česká národní banka na dnešním zasedání nečekaně zvýšila úrokové sazby. Čtyři ze sedmi členů bankovní rady hlasovali ve prospěch vyšších sazeb. My jsme čekali stabilitu úrokových sazeb nyní s rizikem jejich zvýšení v blízkém horizontu a poté snížení na začátku příštího roku.

Česká národní banka se na dnešním zasedání rozhodla zvýšit hlavní úrokovou sazbu o 25bp na 2,25 %. Finanční trh jednoznačně očekával stabilitu úrokových sazeb. Guvernér připustil, že rozhodnutí bylo těžké. Poměr hlasování byl 4:3. Vojtěch Benda a Tomáš Holub pravděpodobně opět hlasovali pro zvýšení sazeb. O tom jak rada hlasovala, budeme s jistotou vědět v zápisu po zasedání ČNB, který bude zveřejněn 14. února. Vyjadřování guvernéra působilo, jako kdyby on byl v táboře hlasující pro stabilitu. Rozhodnutí samo o sobě by nebylo překvapením s přihlédnutím na předešlé prognózy ČNB, ale bylo překvapivé s ohledem na předešlé vyjadřování členů bankovní rady indikující stabilitu sazeb.

Jak jsme očekávali, hlavní roli z hlediska změny prognózy i samotného rozhodování sehrála rychlejší inflace, než ČNB čekala. Podle guvernéra ti členové bankovní rady, kteří argumentovali domácím pro-inflačním prostředím, se obávali toho, že inflace i na prognóze zůstává blízko horní hranice tolerančního pásma a v souvislosti s tím zazněl problém kredibility měnové politiky. Na druhou stranu guvernér hovořil o tom, že částí dilematu v rozhodování ČNB je recese v průmyslu a stále odkládané očekávané oživení v zahraničí.

S inflací výrazně nad tolerančním pásmem by ČNB mohla stále hovořit o možnosti potřeby dalšího zvýšení úrokových sazeb. Nicméně guvernér na tiskové konferenci téměř takový scénář vyloučil. Prognóza ČNB nyní obsahuje malé další zvýšení hlavní úrokové sazby nyní, ale její následný mírný pokles už od druhého čtvrtletí. Do prvního čtvrtletí příštího roku by dle prognózy ČNB měly úrokové sazby klesnout o 47 bp.

V první polovině tohoto roku uvidí ČNB dále rostoucí inflaci a rovněž růst šancí na ekonomickou stabilizaci poté, co český průmysl v minulém roce klesl. Pokud koruna nepřekvapí, ponechá ČNB pravděpodobně úrokové sazby do druhé poloviny beze změny. Ve druhé polovině roku by ČNB měla z hlediska naší prognózy vidět citelně zpomalující inflaci, ale stále slabé vnější prostředí a slabší domácí ekonomiku. Pokud se toto očekávání naplní, začne ČNB indikovat možnost snížení úrokových sazeb.