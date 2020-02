Denné zhrnutie: Čína uvažuje o znížení ciel, akciové indexy rastú

Akciové indexy v Európe a v USA zaznamenali nárast, pričom americké akcie atakovali historické maximá. Za pozitívnou náladou na trhoch stáli správy o čínskych plánoch na zníženie ciel na dovoz tovarov z USA. Tieto správy podporili náladu na trhoch a zatienili strach z koronavírusu.

Pozitívna nálada na trhoch by mala podporovať rast ceny čierneho zlata a naopak mala by vytvárať tlak na pokles ceny zlata. Keďže počas dnešného dňa zaznamenalo zlato nárast a ropa pokles, v nasledujúcich dňoch môžu byť práve spomínané komodity príležitosťou pre vstup do obchodu.

Z makroekonomického kalendára boli zverejnené továrenské objednávky z Nemecka za december, ktoré zaznamenali medzimesačný pokles o 2,1%, pričom sa očakával nárast o 0,6%. Pozitívny vývoj zaznamenal Construction PMI z Nemecka za január, ktorý vzrástol na 54,9 bodov, pričom sa očakával pokles na 52,9 bodov. Z USA boli zverejnené počiatočné žiadosti o podporu, ktoré skončili na úrovni 202 tisíc, pričom sa očakávala úroveň 215 tisíc.

Cena zlata dnes zaznamenala nárast, no pozitívna nálada na trhoch by mala vytvárať tlak na pokles ceny. Cena dnes testovala rezistenciu na úrovni 1570 USD, čo by mohlo predstavovať zaujímavú príležitosť pre vstup do krátkych pozícií. Zdroj: xStation5