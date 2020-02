Zotavení po koronaviru / BIG Expert - zahraniční trhy: týden od 3. 2. 2020

Navzdory současné hysterii okolo koronaviru vystoupaly hlavní americké i evropské indexy na nová historická maxima. Z čeho vychází obdivuhodná odolnost akciových trhů? Ukázalo se, že dopad koronaviru na globální ekonomický růst nebude tak vážný, jak se původně předpokládalo. Světové HDP by mělo v roce 2020 expandovat tempem 3,3 %, tedy cca o 0,1 - 0,2 procentního bodu pomaleji, než odhadovaly původní prognózy.

Burzám pomohla i aktivita čínských autorit. Tamní centrální banka zahájila robustní monetární stimuly. Čínské finanční instituce svými mohutnými nákupy podpořily trh. Úřady v největší asijské zemi zakázaly institucionálním investorům short-selling. Finanční instituce rovněž navýšily své akciové pozice. V Číně jde o poměrně běžnou praxi. Podobná opatření se využívala i v roce 2015, kdy akciové indexy v Říši středu krvácely.

Aktuální růst trhů má fundamentální oporu. Deeskalace obchodního sporu se začíná projevovat na lepších číslech z výroby na obou stranách Atlantiku. Firmy těží z uvolněných měnových podmínek. Navíc platí, že pokud by se situace kolem koronaviru zdramatizovala, poslaly by centrální banky úroky opět dolů. Kromě toho ve Spojených státech probíhá úspěšná výsledková sezóna. Podniky z indexu S&P 500 reportují zisky, které v průměru o 5,5 % překonávají analytická očekávání. Současná rally tak stojí na solidních základech a nic nenasvědčuje tomu, že by akciové trhy měly v následujících měsících oslabit.

Tomáš Pfeiler, CYRRUS

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 3. 2. 2020.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

31. 1. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 072,46 1 082 1 100 ↑ 0,86 980 - 1 132 4 3 Dow Jones (US) 28 256,03 28 179 28 800 ↓ -0,27 25 950 - 29 500 4 3 NASDAQ C.(US) 9 150,94 8 750 9 200 ↓ -4,38 7 950 - 9 250 4 3 FTSE 100 (VB) 7 286,01 7 373 7 340 ↑ 1,20 7 000 - 7 774 5 2 DAX (Něm.) 12 981,97 12 876 13 200 ↓ -0,81 11 700 - 13 800 4 3 Nikkei 225 (Jap.) 23 205,18 22 810 22 900 ↓ -1,70 20 650 - 24 200 3 4

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

31. 1. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 072,46 1 092 1 100 ↑ 1,82 940 - 1 180 5 2 Dow Jones (US) 28 256,03 27 720 28 250 ↓ -1,89 24 500 - 30 250 3 4 NASDAQ C.(US) 9 150,94 8 499 8 950 ↓ -7,13 6 650 - 9 600 3 4 FTSE 100 (VB) 7 286,01 7 347 7 300 ↑ 0,84 6 600 - 7 850 4 3 DAX (Něm.) 12 981,97 12 681 12 850 ↓ -2,32 10 900 - 13 900 3 4 Nikkei 225 (Jap.) 23 205,18 21 993 21 900 ↓ -5,22 19 600 - 24 200 3 4

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Jan Němeček - BH Securities

- BH Securities Petr Pelc - CYRRUS

- CYRRUS Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers