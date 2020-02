Evropská komise předkládá návrhy pro důvěryhodnější, dynamičtější a předvídatelnější proces přistoupení k EU se silnějším politickým vedením

Komisař pro sousedství a rozšíření Olivér Várhelyi k tomu uvedl: „Rozšíření Evropské unie o země západního Balkánu je pro Komisi hlavní prioritou. Zaměřujeme se zde na tři iniciativy. Zaprvé dnes předkládáme návrh s konkrétními kroky, jak proces přistoupení podpořit. Proces by měl být posílen a zlepšen, ale cílem je stále přistoupení a plné členství v EU. Zadruhé Komise současně pevně trvá na svém doporučení, aby byla zahájena přístupová jednání se Severní Makedonií a Albánií a v brzké době poskytne aktuální informace o pokroku, kterého obě země dosáhly. Zatřetí Komise v rámci příprav na summit EU a západního Balkánu, který se bude konat v květnu v Záhřebu, předloží plán rozvoje hospodářství a investic pro daný region.“

Posílení procesu přistoupení – přesvědčivá perspektiva EU pro západní Balkán

Důvěryhodnější proces: Proces přistoupení musí být založen na vzájemné důvěře a jasných závazcích ze strany Evropské unie a západního Balkánu. Důvěryhodnost by měla být posílena kladením většího důrazu na základní reformy – počínaje reformami v oblasti právního státu, fungování demokratických institucí a veřejné správy a hospodářství kandidátských zemí. Jakmile splní partnerská země objektivní kritéria, dají členské státy v souladu s přístupem založeným na výsledcích souhlas k postupu do další fáze procesu.

Silnější politické vedení: Politická povaha procesu přistoupení vyžaduje silnější politické vedení a jednání na nejvyšších úrovních. Komise navrhuje rozšířit možnosti politického a strategického dialogu na vysoké úrovni prostřednictvím pravidelných summitů EU a zemí západního Balkánu a intenzivnějších kontaktů na ministerské úrovni. Kromě toho by členské státy měly být systematičtěji zapojovány do monitorování a přezkumu procesu. Všechny příslušné orgány dohody o stabilizaci a přidružení se mnohem více zaměří na klíčové politické otázky a reformy, zatímco mezivládní konference budou zajišťovat silnější politické vedení při jednáních.

Dynamičtější proces: Ve snaze vnést do procesu větší dynamiku navrhuje Komise seskupit kapitoly přístupových jednání do šesti tematických okruhů: základní zásady; vnitřní trh; konkurenceschopnost a inkluzivní růst; zelená agenda a udržitelná konektivita; zdroje, zemědělství a soudržnost; vnější vztahy. Jednání o tematickém okruhu nebudou zahajována pro jednotlivé kapitoly, ale pro okruh jako celek (po splnění kritérií pro zahájení jednání). Jednání o základních zásadách budou zahájena jako první a uzavřena jako poslední a podle toho, jak budou postupovat, se bude odvíjet celkové tempo jednání. Doba mezi zahájením jednání o tematickém okruhu a uzavřením jednotlivých kapitol by měla být omezena, pokud možno na méně než jeden rok, podle toho, jak reformy pokračují.

Předvídatelnější proces: Komise poskytne jasnější informace ohledně toho, co EU od zemí v procesu rozšíření v různých fázích očekává. Bude tak jasnější, jaké pozitivní důsledky může pokrok v oblasti reforem přinést a jaké budou negativní důsledky v opačném případě.

Ve snaze podpořit náročné reformy Komise lépe definuje podmínky, jež kandidátské země musí splnit, a poskytne jasné a konkrétní pobídky, které přímo sledují zájmy občanů. Pobídky by mohly zahrnovat rychlejší integraci a zaváděcí období pro jednotlivé politiky EU, trhy EU a programy EU (při zajištění rovných podmínek), a i větší objem finančních prostředků a investic. Čím více pokročí kandidátské země v provádění reforem, tím většího pokroku dosáhnou v procesu přistoupení. Zároveň Komise navrhuje rozhodnější opatření přiměřeně postihující případy závažné nebo dlouhodobé stagnace či odmítavého postoje k provádění reforem a plnění požadavků procesu přistoupení. Jednání by mohla být v některých oblastech odložena, nebo v nejzávažnějších případech zcela přerušena a již uzavřené kapitoly by mohly být opět otevřeny. Výhody plynoucí z užší integrace, jako je přístup k programům EU, by mohly být pozastaveny nebo odejmuty a rozsah poskytovaného financování, jakož i jeho intenzita, by mohl být odpovídajícím způsobem snížen.

Další kroky

Komise doufá, že členské státy schválí jak návrh, tak i zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a Albánií před summitem Evropské unie a západního Balkánu, který se uskuteční ve dnech 6. a 7. května v Záhřebu. U jeho příležitosti Komise zváží, jak investice, socioekonomickou integraci a právní stát v regionu západního Balkánu uspíšit.

