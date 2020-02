Zaostřeno na akcie Tesla

Akcie firmy Tesla tento rok posilují přímo explozivně. Spekulanti na poklesu cen tratí a za poslední dvě obchodní seance došlo k nucenému uzavírání krátkých pozic, protože růst Tesly zcela ignoruje základní ekonomické ukazatele. Je velmi pravděpodobné, že se časem zase vrátí k normálu. Jak a kdy k tomu dojde, lze však stěží předvídat. Pojďme se zaměřit na různé možnosti a s nimi spojená rizika.

Akcie firmy Tesla posílily za poslední dvě obchodní seance o 36 % a od začátku roku dokonce o 111 %. Jsme svědky klasického short squeezu, kdy je mnoho obchodníků spekulujících na pokles cen nuceno omezit své pozice. Na krátkém prodeji je zajímavé, že když jde pozice proti vám, zvyšuje se u krátkých pozic expozice (jejich váha v portfoliu), zatímco u dlouhých pozic je to naopak. Takže pokud akcie, u které máte krátkou pozici, oslabuje, shortujete ještě víc, abyste si udrželi stejnou úroveň expozice riziku v portfoliu.

Pohyb cen akcií Tesly umocňuje i to, že ostatní účastníci trhu vycítili únavu a slabost investorů zakopaných na krátkých pozicích. A tak je teď nutí, aby odkoupili aspoň část akcií, které si zapůjčili. Několik obchodníků na krátkých pozicích však otevřeně prohlásilo, že budou dál shortovat, a noví spekulanti vyhnali riziko až na současnou úroveň. Zda je toto uzavírání krátkých pozic u konce, závisí na vůli kupujících, kteří se snaží pustit žilou investorům spekulujícím na sestup cen, a na umíněnosti těchto spekulantů. Ale všichni se shodují na tom, že tento pohyb není založen na reálných ekonomických ukazatelích a akcie firmy Tesla nemohou tržní ocenění na úrovni 160 miliard dolarů udržet. To znamená, že trh s největší pravděpodobností cenu akcií Tesly časem normalizuje. Zde je ale potřeba zdůraznit, že nevíme, kdy to bude, ani o jak rozsáhlou normalizaci půjde. Ale jak se mají zachovat investoři, kteří si myslí, že půjdou akcie Tesly v blízké budoucnosti dolů?

Pokud v případě Tesly shortují instrument s deltou 1 (akcie nebo CFD), pak vše záleží na správném načasování a potenciální ztráty nejsou nijak omezené. Jde tedy o extrémně vysoké riziko. Další možností je nakoupit put opce Tesly. Aktuální tržní cena (premium) put opce s exspirací příští pátek se pohybuje kolem 10% hodnoty podkladového aktiva. Put opce nabízí investorům předem danou maximální ztrátu (premium + uhrazená provize), kterou nelze překročit. V takto volatilním prostředí je omezení nejvyšší možné ztráty atraktivní charakteristikou. U opce je ale samozřejmě riziko, že investor zaplatí vysoké premium za krátké období, a může tedy za toto krátké období přijít o 10 % hodnoty podkladového aktiva.

O autorovi:

Peter Garnry začal pracovat v Saxo Bank v roce 2010 jako vedoucí kapitálové strategie. V roce 2016 se stal vedoucím týmu kvantitativních strategií, který se zaměřuje na aplikaci počítačových strategií na finanční trhy. Vytváří obchodní strategie a analýzy akciových trhů i jednotlivých firemních akcií pomocí pokročilých statistik a modelů.

Peter Garnry vytvořil pro Saxo Bank měsíční publikaci Alpha Picks, která vybírá nejatraktivnější akcie na amerických, evropských a asijských trzích. Kromě toho přispívá do čtvrtletních předpovědí Saxo Bank a ročních Šokujících předpovědí a je pravidelným komentátorem na televizních stanicích včetně CNN a Bloomberg TV.

Finanční odvětví stále více používá počítačové programy pro zvládání obrovského množství informací a pro tvorbu lepších předpovědí. Garnry a jeho kolegové z týmu kvantitativních strategií vytvářejí automatické počítačové modely s tvorbou signálů a předpovědí pro širokou řadu finančních instrumentů. Obchodní přístup podporovaný kvantitativními modely je velmi dynamický a flexibilní i v proměnlivém tržním prostředí. Kromě kvantitativních strategií také vede volné akciové portfolio, na kterém ukazuje jak vytvářet pozice na akciovém trhu a reagovat na průběh událostí.

Peter Garnry absolvoval Copenhagen Business School a je držitelem charty CFA®.