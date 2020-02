Český maloobchod lehounce vadne

Podle včera zveřejněných čísel ČSÚ očištěných o vliv cen, kalendáře a sezónnosti se tržby v českém maloobchodě (bez motosegmentu) v prosinci 2019 zvýšily meziročně o 3,8 %. To bylo sice o 4 desetinky víc než v listopadu, ale celkový trend v druhé polovině loňského roku směřuje přece jen lehce dolů.





Sklon spíš mírně směrem dolů by ostatně ladil s naším předpokladem, že postupně zvolňuje a dál bude zvolňovat růst mezd i zaměstnanosti; domácnosti budou tudíž pomaličku ztrácet dosavadní jistotu zlatých časů (k čemuž se přidá pachuť nedávných zpráv o problémech německé ekonomiky) – a to povede k větší umírněnosti v nákupech. Zatím se ale jedná skutečně jen o náznak trendu, rozhodně ne o prudké dupnutí na brzdu, které by připravilo český růst o jeho klíčovou složku.



Číslo bez očištění (meziročně 4,8 %) bylo zřetelně pod očekáváním, šlo tedy o jisté zklamání, byť pořád na vcelku solidní hladině. Ještě o něco větší zklamání – a na výrazně nižší hladině – přišlo v číslech Eurostatu za eurozónu: meziroční růst o 1,3 % oproti očekávání trhu ve výši 2,3 %.



V pozadí byl prudký propad (-3,3 % meziměsíčně) tržeb v Německu, o kterém víme už od pátku. V rámci prosincových čísel za 23 států EU (které svůj výsledek už odevzdaly) byl německý údaj suverénně nejhorší.

Michal Skořepa, analytik České spořitelny