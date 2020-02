Zahraniční obchod opět zklamal (Komentář) (6.2.2020)

Již třetí měsíc v řadě zahraniční obchod zklamal. Deficit za prosinec na úrovni 6,7 miliard korun zaostal jak za našimi, tak za tržními očekáváními. Za hlubším deficitem nestály ani tak větší vánoční nákupy, jako snížení kladného salda bilance s motorovými vozidly (o 5 miliard korun). K horšímu výsledku přispělo i prohloubení schodku potravinářskými a farmaceutickými výrobky. Lépe naopak dopadla bilance s chemickými látkami, počítači a optickými přístroji. Celkový vývoz meziročně poklesl o 2,4 %, dovoz pak o 1,5 %.

Za celý loňský rok dosáhla balance zahraničního obchodu přebytku 149 miliard korun. To je v porovnání s rokem 2018 o 50,5 miliard korun lepší výsledek. Na rekordy z let 2015 a 2016, kdy se přebytek pohyboval kolem 161 miliard korun, ale bilance nedosáhla. Tempo růstu exportů i importů v loňském roce zpomalilo. Exporty rostly o 2,0 %, dovozy o 0,6 %. V letošním roce bude situace v zahraničním obchodě podobná. V důsledku slabší zahraniční poptávky bude exportní aktivita jen obtížně hledat prostor k výraznějšímu růstu. Na druhou stranu horší situace v průmyslu a s tím spojená nižší investiční aktivita se odrazí v nízké dynamice importů. Výsledek by měla vylepšovat komoditní bilance. Ceny ropy totiž budou v letošním roce podle našeho odhadu v průměru o 8 dolarů nižší než v roce loňském. Celkově by se tedy bilance zahraničního obchodu měla udržet na podobné úrovni jako v roce 2019.