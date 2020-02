Komentář: Expanze stavebnictví nekončí, tempo růstu se ale stabilizuje a nejspíš i zpomalí

Zatímco průmysl sklouzl do útlumu, expanze stavebnictví stále nekončí. Za prosincovými výsledky (+7,8 %, po očištění o vliv vyššího počtu pracovních dnů 6,3 %) můžeme hledat především výkony pozemního stavitelství – včetně bytové výstavby. Naproti tomu růst inženýrského stavitelství, které vytěžují především veřejné zakázky, v prosinci nedosáhl ani jednoho procenta.



Další velmi dobré výsledky zaznamenala bytová výstavby, když se počet nově stavěných bytů zvýšil o více než třetinu, za celý loňský rok pak o necelých 17 %. Celkem se v roce 2019 začalo stavět necelých 39 tisíc bytů, tedy nejvíc od roku 2008 (tehdy to bylo 43,5 tis.), nicméně na pokrytí poptávky to stále nestačí.





Boom bytové výstavby sice přišel, avšak s velkým zpožděním a logicky za zcela jiných cenových podmínekZa celý rok 2019 si stavebnictví připisuje 2,3 %.Vyhlídky tuzemského stavebnictví zůstávají příznivé i pro nejbližší měsíce. Statistiky nových zakázek však dávají tušit, že se tempo jeho růstu stabilizuje a nejspíše i zpomalí. Počty zakázek sice klesají, nicméně jejich cena roste. Zčásti proto, že ceny stavebních prací a materiálů stále velmi svižně narůstají, částečně proto, že jde nejspíše o větší zakázky.