Rozbřesk: ČNB sazby nezmění, ale ponechá ve hře jejich růst

Na dnešním zasedání ČNB budou centrální bankéři hodnotit dvě protichůdné tendence. Na jedné straně česká ekonomika viditelně zpomaluje, na druhé stále generuje relativně vysoké inflační tlaky.



Inflace se v nejbližších měsících udrží výrazně nad 3 %, a i když to bude především důsledek nepřímých daní, centrální banka může mít strach i z průsaků do jádrové inflace. Ta se pohybuje stále relativně vysoko - v okolí 2,5 %. Rychle rostou i ceny nemovitostí, které sice centrální banka přímo necíluje, na řadu lidí ale přímý dopad mají. Experimentální inflace zohledňující růst cen nemovitostí je blízko svých maxim (těsně pod 4 %).





Na druhé straně český průmysl pod vlivem slabšího Německa viditelně šlape na brzdu a česká ekonomika proto v tomto roce pravděpodobně poroste pouze o 2 %. Otázkou je, jak moc slabší růst dolehne na trh práce a mzdovou dynamiku. Jinými slovy, jak ve finále zeslabí přirozené domácí motory inflace . Podle nás půjde mzdová dynamika dolů, ale ne výrazně ( mzdy letos stále porostou okolo 5 %). Zejména proto, že situace v sousedním Německu se stabilizuje a pokud budeme počítat s tím, že koronavirus bude mít na globální ekonomiku jen dočasný dopad, nemá před sebou česká ekonomika žádnou recesi, ale “pouze” zpomalení. Český trh práce navíc v roce 2019 připomínal extrémně přetlakovaný papiňák a předpokládané zpomalení ekonomiky jen trochu upustí páru z hrnce…, ten však stále zůstane dost natlakovaný.Pokud to nová prognóza ČNB uvidí podobně, bude pravděpodobně dál centrálním bankéřům radit, aby ještě sazby opatrně zvýšili. Nebude to ale asi pokyn dostatečně silný na to, aby ho bankovní rada vyslechla. Guvernér Rusnok v posledních rozhovorech naznačil, že potřebuje dostat silnější signál (ideálně několik zvýšení sazeb v řadě), aby ho to přesvědčilo k akci. Dalším argumentem pro vyčkávání v tuto chvíli bude i silnější koruna , která odvádí část práce za centrální bankéře. A v neposlední řadě přece jen i nejistota okolo koronaviru , který v případě delších potíží může německý průmysl uvrhnout do hlubších problémů. I tak rozhodnutí o stabilních sazbách pravděpodobně nebude jednomyslné - části centrálních bankéřů se opakované přehlížení doporučení prognózy nebude líbit. Česká koruna na vlně lehké úlevy z koronaviru hlásí návrat do blízkosti 25,50 EUR/CZK . Dnešní zasedání ČNB pro ní vyzní spíše neutrálně (viz úvodník) zatímco domácí čísla v čele s průmyslem a obchodní bilancí jí moc optimismu nepřidají.Lepšící se americká data (silný ADP report a lepší ISM z oblasti služeb), která ještě nereflektují dopad koronaviru na americké nadnárodní společnosti, naznačila, že americká ekonomika vstoupila do nového roku v lepším rozpoložení. Takové zprávy podpořily růst amerických úrokových sazeb a zatlačily eurodolar k hodnotě 1,10.Uvidíme však, zdali optimismus ohledně vývoje americké ekonomicky trhům vydrží, neboť zprávy z Číny rozhodně nejsou tak pozitivní, jak naznačuje např. chování akciového trhu.Včerejší zasedání polské centrální banky ukázalo, že NBP (podobně jako např. MNB) dokáže žít s vysokou inflací nad svým cílem. NBP včera lehce přepsala svůj pohled na ekonomiku, když se především snažila vysvětlit, že přestřelení cíle bude jednorázovou záležitostí hnanou nabídkovými faktory, která nemůže domácí měnovou politikou ovlivnit. Utahování úrokových sazeb tedy nebude v Polsku na pořadu, ač inflace brzy vyskočí na úroveň 4 %. Pro zlotý to výhledově nejsou dobré zprávy. Ropa Brent zastavila prudký cenový propad, a zatímco během včerejšího obchodování přidala k dobru tři procenta, dnes ráno je to zatím více než procento. K návratu zpět nad hranici 56 dolarů za barel pomohly ropě (oficiálně nepotvrzené) zprávy o nalezení léku na čínský koronavirus , který by mohl zamezit jeho dalšímu šíření. Pozitivní nálada pak ropu neopustila ani ve světle překvapivě silného nárůstu zásob surové ropy ve Spojených státech, který včera reportovala EIA.Tvrdá vyjednávání probíhají i nadále v rámci technické komise producentských států OPEC+, které se nejsou schopny ani po dvou dnech dohodnout, jak tvrdé (a zda vůbec) by měly být dodatečné produkční škrty. Zatímco Saúdská Arábie evidentně tlačí na co možná nejagresivnější reakci na koronavirus , která by trhy uklidnila, Rusko stojí na opačné straně barikády a rádo by vyčkalo až na konkrétní rozsah negativního dopadu na ropnou poptávku. Jednání proto budou pokračovat také dnes, kdy by zároveň mohlo být jasnější, zda se mimořádné jednání aliance OPEC+ nakonec uskuteční dříve, než v plánovaném březnovém termínu.