Český průmysl se loni poprvé od roku 2013 propadl, do červených čísel ho seslal nečekaně zlý prosincový finiš

V prosinci 2019 průmysl nečekaně meziročně poklesl, o 0,9 procenta, což se podepsalo o do horšího než předpokládaného celoročního výsledku. Trh převážně čekal mírný růst průmyslu za rok 2019. V prosinci pak trh ve střední hodnotě analytických odhadů očekával růst 1,7 procenta. Po očištění byl však prosincový výkon průmyslu ještě horší, neboť došlo k poklesu objemu výroby o 3,4 procenta. Průmysl tak loni v prosinci nedostalo do černých čísel meziročního srovnání dokonce ani to, že měl o jeden pracovní den více než prosince předloňský. Poprvé od krizového prvního pololetí roku 2013 tak průmyslová výroba loni v říjnu až prosinci klesala soustavně tří měsíce v řadě. Navzdory zmíněné dobré odolnosti za rok 2019 jako celek zklamal v prosinci autoprůmysl, který se propadl o více než desetinu. Částečně však za prosincovým propadem celého průmyslu stojí jednorázové faktory typu zvýšeného čerpání dovolených nebo omezení výroby koncem roku 2019.

V letošním roce průmyslová výroba v ČR poroste tempem jednoho procenta. Bude jí svědčit stabilizace německé průmyslové výroby a dílčí smír v obchodní válce USA a Číny. Riziko představuje další šíření koronavirové nákazy, které by mohlo tuzemský průmysl za celý rok 2020 seslat do červených čísel, avšak zatím jde o scénář, jehož pravděpodobnost je kolem deseti procent. Nákaza se sice šíří, ale trhy se zatím neobávají, že by měla přerůst do podoby ekonomicky vysoce ničivé globální pandemie.