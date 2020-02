Moneta: Čísla bez překvapení, solidní výhled

Samotná čísla nepřinesla výraznější překvapení a rozdíly oproti odhadům u jednotlivých položek jsou relativně malé. Výhled pak hodnotíme pozitivně vzhledem k solidnímu očekávanému růstu zisku a dividendy, kde by se měl hrubý dividendový výnos během 2 let posunout k 9 %. Pozitivní je také okamžitý potenciální přínos akvizice do hospodaření banky, a to i přes náklady spojené s touto akvizicí. Akcie nadále nabízí kombinaci vysoké dividendy a zároveň rostoucí společnost s posilující pozicí na trhu.