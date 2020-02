Koruna trhala rekordy. Další směr určí ČNB

Česká národní banka dnes ponechá sazby beze změny. Najdou se ale hlasy, které budou volat po jejich zvýšení. Takové je ve zkratce naše očekávání ohledně výstupu z letošního prvního setkání bankovní rady ČNB. Koruna si ještě před zasedáním sáhla na zhruba sedmiletá maxima. Zda se povede je posunout, bude podle nás záležet především na doprovodné rétorice měnové autority.

Hlavním argumentem tábora hlasujícího pro vyšší sazby bude přestřelování inflace nad stanovený cíl. Fakt, že se tempo růstu cen drží, a ještě nějakou dobu zřejmě držet bude, jak by ostatně měla ukázat i dnes zveřejněná aktualizovaná prognóza, nad horní hranicí tolerančního pásma, by mohl ovlivnit inflační očekávání. Ve hře je v tomto směru kredibilita samotné centrální banky. Pokud by se ukázalo, že i přes přestřelování inflačního cíle není ochotna jednat, mohlo by to narušit ukotvená inflační očekávání, což by samo o sobě do budoucna implikovalo potenciální potřebu „uspěchaného“ zásahu.

Oproti tomu bude stát podle nás většinová skupina favorizující úrokovou stabilitu. V jejich prospěch hovoří mimo jiné výhled inflace na horizontu měnové politiky, který by měl ukázat návrat směrem k cíli.

Aktuální prostředí má své proinflační tlaky, jako je například i přes pozorované lehké uvolnění stále napjatý stav trhu práce spolu se sice pomalejším, ale stále robustním růstem mezd. Protiváhou jsou faktory protiinflační, kam lze zařadit posilující korunu, u níž platí předpoklad jednoprocentního zpevnění, které odpovídá utažení měnových podmínek prostřednictvím úrokového hiku o 25 bazických bodů. Nadto nelze zapomenout na dovážené protiinflační tlaky, zejména z eurozóny. Byť jsme svědky toho, že hlavní vnější rizika (obchodní spory, tvrdý brexit, výraznější zpomalování hlavních obchodních partnerů) částečně oslabila, stále nelze hovořit o jasně přesvědčivém oživení. To se týká výkonu evropské ekonomiky jako celku, s důrazem zejména na Německo. Spíše než o obnově lze hovořit o dosažení pomyslného dna, které by se však v příštích týdnech mohlo otřást, například vlivem koronaviru a jeho dopadů na dodavatelské řetězce, potažmo celkovou podnikatelskou náladu.

Rozhodování ČNB by tak mělo probíhat mezi stabilitou sazeb a jejich opatrným zvýšením. Převážit by přitom měla první varianta. Bankovní rada by však měla zmínit, že si je vědoma přestřelování cíle, avšak vzhledem k prognóze, silnější koruně utahující měnové podmínky a vlivu zahraničí dává i přes doporučení modelu, které pravděpodobně vyzní ve prospěch vyšších úroků, přednost procesu vyhlazování před alternativním zvýšením a (po určité době) následným snížením úroků, jak ostatně ukázala předchozí verze výhledu. O možnosti snížit sazby v tomto měsíci by nemělo padnout ani slovo.

Celkově by tak výstup z jednání mohl vyznít více v jestřábím duchu. I přesto, že se přikláníme k variantě dlouhodobě neměnných sazeb, vyloučit jeden opatrný hike během tohoto roku nemůžeme. Přispět by k němu mělo především zlepšení vnějších podmínek, u nichž budeme pečlivě sledovat například již zmíněné dopady koronaviru.

Co se týče vývoje koruny, v tomto týdnu se kurz posunul na nejsilnější úrovně od roku 2013. Citelně k posílení přispělo zlepšení globální tržní nálady, které podpořilo zájem o rizikovější aktiva. I přesto, že většinová očekávání pracují s neměnnými sazbami, mohla se najít část trhu spekulující na jejich budoucí zvýšení, čemuž by mohla nahrát jestřábí rétorika ČNB.

Dá se očekávat, že s blížícím se verdiktem centrální banky, a následně během tiskové konference bude kurz více volatilní. Pokud z ČNB opravdu vylétnou jestřábi, mohli bychom být svědky otestování silného supportu a psychologické úrovně 25,00 za euro. Vzhledem k předchozím pohybům a obzvláště k síle této podpory ale nesázíme na výraznější posun pod ní.

Opačný scénář, tedy méně "ostré" vyznění komentářů ze strany ČNB, by mohl přinést stabilizaci kolem 25,10 za euro. Za strop bychom pro nejbližší dny mohli označit úroveň 25,20 za euro. K jejímu dosažení by však mimo holubičí ČNB muselo přispět i citelné zhoršení tržního sentimentu. Podle čísel agentury Bloomberg činí pravděpodobnost toho, že se koruna během jednoho měsíce udrží nad 25,10 za euro, zhruba 45,5 %.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1003 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,25 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0998 do 1,1101 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,08 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,01 až 25,09 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,74 až 22,83 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.