Komerční banka ve výsledcích nedosáhla na odhady trhu

Komerční banka hlásí za rok 2019 čistý zisk náležející akcionářům 14,9 miliardy korun a navrhuje dividendu za rok 2019 ve výši 58 korun na akcii (proti 51 korunám na akcii za rok 2018).

Ve 4. kvartále byl čistý zisk náležející akcionářům 3,84 miliardy korun proti 3,89 miliardy korun před rokem (odhad trhu 4,06 miliardy korun). Čistý bankovní příjem činil 8,14 miliardy korun proti 8,47 miliardy korun před rokem (odhad trhu 8,45 miliardy korun) a čistý úrokový výnos 5,92 miliardy korun proti 6,03 miliardy korun před rokem (odhad trhu 5,98 miliardy korun).

Představenstvo banky má v úmyslu navrhnout vyplatit na dividendách 65 % konsolidovaného čistého zisku náležejícího akcionářům za rok 2020.

Celkový hrubý objem úvěrů klientům v roce 2019 meziročně vzrostl o 3,1%. Úvěrový trh by měl dle odhadů růst ve všech hlavních kategoriích podobně jako v roce 2019, což znamená střední jednociferné tempo. Management očekává, že roční procentuální tempo růstu úvěrového portfolia skupiny se bude v roce 2020 pohybovat kolem středních jednociferných číslic.

Komerční banka ve 4. kvartále dokončila proces řešení historicky velké nesplacené firemní expozice, což vedlo k jednorázovému rozpuštění příslušných úvěrových rezerv.

Co se výhledu týče, celkové čisté provozní výnosy skupiny by se měly v roce 2020 ve srovnání s rokem 2019 mírně zvýšit. Banka očekává, že náklady na riziko se začnou postupně normalizovat z mimořádně příznivých úrovní předchozích dvou let. Očekávaný pokračující, i když pomalejší, růstový trend v české ekonomice je v souladu s náklady na riziko pro rok 2020 stále pod normalizovanou hodnotou 30 až 40 bazických bodů.

Zdroj: Reuters