Jestřábí ČNB dnes ponechá úrokové sazby nezměněné (Ranní zpráva z finančního trhu)

Pozornost tuzemských investorů dnes bude jednoznačně směřovat k zasedání centrálních bankéřů. Přes vysokou a dále se zvyšující inflaci neočekáváme hlavně kvůli nejistotám ve vnějším prostředí změnu v nastavení měnové politiky. Přetrvávající slabost vnější poptávky hned ráno potvrdí prosincové statistiky německých podnikových objednávek, kde na výraznější se odražení ode dna stále čekáme. Pozitivní pro globální finanční trhy jako celek je bezesporu dnešní oznámení Číny, že snižuje cla na dovozy ze Spojených států.

Německé podnikové objednávky se postupně stabilizují

Nejhorší propady mají německé podnikové objednávky za sebou. Meziroční snižování dynamiky jejich poklesu jde do velké části na vrub bazického efektu, meziměsíční dynamika ukazuje v posledních měsících spíše na stabilizaci situace než na nějaké zásadní zlepšení a data za poslední měsíc loňského roku to zřejmě potvrdí. Ze Spojených států se po včerejších silných datech z trhu práce v podobě ADP reportu dočkáme pravidelných týdenních dat o počtu nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti; ta potvrdí sílu tamního trhu práce. Americká ekonomika rostla v závěru loňského roku tempem 2,1 % a podle nás byl tento růst doprovozen vzestupem produktivity o 1,9 %, což je významně nad dlouhodobějším trendem 1,1 až 1,3 %. Ekonomický kalendář tak nadále nahrává americkému dolaru. Je otázkou, zda ale najde sílu významněji prolomit hladinu 1,10 USD/EUR. Dnešní oznámení Číny o snížení cel na dovozy z USA (s platností od 14. února) není pro dolar jednoznačně dobrou zprávou. Znamená totiž globálně snížení averze k riziku. A dolar jako měna bezpečného přístavu obvykle profituje z opačné situace. Na druhou stranu je to ale dobrá zpráva pro americké producenty, ekonomiku jako celek a tedy i pro centrální banku a úrokové sazby.

Pro korunové investory bude dnešní den opravdu zajímavý. Hned ráno se dočkáme zveřejnění série dat z reálné ekonomiky za závěrečný měsíc loňského roku. Průmyslová výroba zůstává zjevně v útlumu a údaje z konce roku to pravděpodobně jen potvrdí. Není to dramatické, ale slabost průmyslové výroby je i nadále indikována nízkou důvěrou a indexy nákupních manažerů. Opticky bude prosincové číslo z pohledu meziroční dynamiky vylepšeno jedním pracovním dnem navíc. Závěr roku je pak tradičně měsícem, který není příliš příznivý pro zahraničí obchod, kde očekáváme deficit. Solidní růstovou dynamiku i díky příznivému počasí předpokládáme u stavebnictví. Podrobnější komentář k našim očekáváním naleznete zde http://bit.ly/2GRba69.

Odpoledne přinese letošní první zasedání bankovní rady ČNB k měnové politice. Představena a projednána bude nová prognóza z dílny ČNB. Ta zřejmě ukáže na nutnost zpřísnění měnových podmínek a tedy zvýšení úrokových sazeb. Hlavním důvodem bude stávající vysoká a pro nejbližších pár měsíců nadále zrychlující inflace. Proti tomu ale stojí zhoršené vnější prostředí a aktuálně nejistota v podobě světem se šířícího koronaviru. Podobnější komentář je k dispozici v části ČNB Focus našich Ekonomických výhledů zde http://bit.ly/2uMoZzN).

Jestřábí ČNB by měla nadále hrát ve prospěch koruny. Je ale otázkou, jestli rozhodnutí ČNB ponechat sazby nezměněné nepovede k dočasné korekci korunových zisků. Jak komentujeme v části Korunový devizový trh výše uváděných Ekonomických výhledech (http://bit.ly/2uMoZzN), pro nejbližší měsíce předpokládáme, že aktuální relativně silné úrovně česká měna udrží.

Euro včera ztrácelo na všech frontách

Společné evropské měně se včera zrovna příliš nedařilo. Proti euru se její kurz dostal na hladinu 1,10 USD/EUR, kterou poprvé za poslední týden testoval. Dolaru pomohla příznivá data z amerického trhu práce. ADP report za leden ukázal na tvorbu pracovních míst v soukromém sektoru ve výši téměř 300 tisíc. To je nejlepší výsledek za posledních téměř pět let, výrazně nad očekávání trhu. V kombinaci s před pár dny zveřejněným nečekaným zlepšením ISM v průmyslu se jedná o data snižující pravděpodobnost recese v USA. A v neposlední řadě pozitivní náladu podtrhnul lepší výsledek ISM ze služeb.

Koruna včera vůči euru atakovala sedmileté maximum. Před dnešním zasedáním ČNB, kde očekáváme sice sazby nezměněné, ale jestřábí komentář (viz výše), tak byl na trhu patrný apetit po koruně. Pozitivní nálada se ale týkala celého regionu respektive rozvíjejících se trhů. Ty v posledních dnech korigují ztráty, které před tím utrpěly v souvislosti s přehnanou reakci na šířící se koronavirus. Koruna tak včera odpoledne testovala úroveň 25,04 CZK/EUR.