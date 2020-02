Nad mentolovými cigaretami se stahují mračna, firmy hledají cestu ven

Zákaz mentolových cigaret v Evropské unii se blíží a velké tabákové firmy hledají kreativní způsoby, jak kuřákům chuť mentolu i přesto dopřát.

V lednu začala společnost Imperial Brands prodávat kartonové proužky, které po vložení do balíčku cigaret nebo sáčku s tabákem dodávají vůni máty. Její rival Japan Tobacco představil cigarillos (malé doutníky), na které zákaz neplatí, s kapslemi, které po stisknutí uvolňují mentol.

EU má prodej mentolových cigaret zakázat v květnu. Přestože podle analytika Euromonitoru Jose Becerrily představují méně jak 5 % trhu v západní Evropě, generují na celém kontinentu tržby ve výši 11 miliard USD.

Ochucený tabák se dostal do hledáčku skupin, které tvrdí, že podporuje závislost tím, že maskuje pronikavost tabáku. Skupina Action on Smoking and Health již kritizovala Imperial a Japan Tobacco, že se snaží svými novými produkty nadcházející zákaz obejít.

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) ve Spojených státech většinu cigaret s příchutí zakázal a také zkoumá možnosti regulace mentolu. To, jak budou tabákové společnosti k zákazu v EU přistupovat, může naznačit, co by udělaly, kdyby USA provedly podobný tah.

V USA je mentol je mnohem větší byznys - představuje tam asi třetinu prodejů cigaret. Ale i v Evropě se těší popularitě. Ve Velké Británii tvoří cigarety s mentolovou kuličkou, která se aktivuje stiskem, asi jednu čtvrtinu trhu, uvedl mluvčí Imperialu Simon Evans. To podle Euromonitoru znamená asi 4,7 miliardy dolarů.

Opatření EU přiláká fanoušky mentolu k jeho alternativám, včetně IQOS, zařízení pro zahřívání tabáku společnosti Philip Morris International. Tento tabákový gigant přišel loni s novými mentolovými tyčinkami pro IQOS, které jsou od tohoto pravidla osvobozeny.

I když neexistují důkazy, které by naznačovaly, že jsou mentolové cigarety toxičtější nebo rizikovější než běžné cigarety, skupiny na ochranu veřejného zdraví tvrdí, že přitahují mladé lidi a mohou být více návykové vzhledem k tomu, že jejich kuřáci méně často úspěšně přestanou s kouřením. Otázkou je, kolik kuřáků mentolových cigaret by raději přestalo s kouřením, než aby přešlo na alternativní produkt. Japan Tobacco, který začal ve Velké Británii v lednu prodávat mentolové cigarillo, uvedl, že zákaz pravděpodobně nezabrání kuřákům mentolových cigaret používat jiné tabákové výrobky.

"Nezdá se, že by došlo k nějakému narušení,“ řekl Nico von Stackelberg, analytik společnosti Liberum. Mladší experimentátoři mohou přejít k některé z mnoha dalších alternativ, zatímco u starších a zatvrzelejších je pravděpodobnější, že budou s přechodem spíše bojovat a s nikotinem skončí. "Pro kuřáky bude přechod na zahřívaný tabák nebo vapování mnohem jednodušší, než z čista jasna skončit.“

Země EU zmiňovaný zákaz schválily v roce 2016. Na infuzní kartičky prodávané Imperialem se ale nevztahuje, protože ty se berou jako kuřácké potřeby, a nikoliv jako tabákové výrobky. Kartička od Imperialu se vejde do krabičky cigaret a nejméně po hodině dodá obsahu balení danou příchuť. Na rozdíl od většiny tabákových výrobků, které je třeba ponechávat v prodejnách za pultem, je Imperial může propagovat a vystavovat v obchodech. Imperial už několik let prodává i mentolový filtr na sypký tabák.

Poté, co Kanada v říjnu 2017 zakázala tabák s příchutí mentolu, byla podle studie vedené Michaelem Chaitonem z University of Toronto úspěšnost odvykání u kuřáků mentolového tabáku o rok později v Ontariu vyšší než u nementolových kuřáků. Zda se bude v Evropě tento trend opakovat, se ještě uvidí. Dnes totiž existuje mnohem více alternativ. Navíc ve Švýcarsku, které je mimo EU, nebude prodej mentolu přerušen, což by mohlo vést k pašování.

Zdroj: Bloomberg