Stávka poslala GM ve 4Q19 do ztráty 194 mil. USD

Americká automobilka GM za 4Q loňského roku vykázala ztrátu ve výši 194 mil. USD a to především jako výsledek 40denní stávky, jež si vyžádala započtení mimořádného výdaje 2,6 mld. USD před zdaněním. Zmíněný výdaj vymazal ze zisku plných 1,39 USD na akcii.Dopad stávky do celoročního výsledku byl vyčíslen na 3,6 mld. USD Po očištění o jednorázové vlivy automobilka za 4Q19 vykázala EPS na úrovni 5 centů oproti trhem očekávanému 1 centu.Celkové tržby dosáhly úrovně 30,8 mld. USD oproti trhem očekávaným 31,04 mld. USD Provozní zisk za Q dosáhl 105 mil. USD a za celý rok 2019 pak 8,4 mld. USD , V roce 2018 to bylo 11,8 mld. za celý rok a 8,4 mld. za 4Q.Vedení automobilky pro rok 2020 odhaduje EPS na úrovni 5,75 - 6,25 USD při provozním cash flow mezi 13-14,5 mld. USD V roce 2018 čínské operace generovaly cca 15% celkových tržeb automobilky.