Lipow: Čínská poptávka po ropě klesla o 20%= cca 3 mbd. Ropa může oslabit o dalších 5 USD za barel

Podle ropného experta Andyho Lipowa by ceny ropy na trzích mohly klesnout o dalších až 5 USD za barel . Cena černého zlata už výrazně oslabila kvůli obavám ohledně poptávky negativně ovlivněné nákazou koronaviru . Podle Lipowa se může situace ještě zhoršit.Americká WTI od začátku roku přišla o cca 18% a poklesla pod důležitou hranici 50 USD Brent odepsal zatím cca 17% a pohybuje se těsně nad 54 USD za barel Podle Lipowa čínská poptávka po ropě kvůli koronavir poklesla již o cca 20% respektive 3 milióny barelů denně. Čím déle bude takový výpadek na trhu figurovat, tím silnější bude negativní vliv na trhy.Výraznější změnu v rozpoložení trhu nemůže nyní přinést ani snaha OPEC+ po dalším snížení své produkce. Zatím se hovoří o redukci o cca 500 000 barelů denně a to nebude nijak zásadní a dostatečné. Aby to mělo vůbec nějaký vliv, musel by kartel učinit mnohem razantnější krok minimálně na úrovni 1 mbd.